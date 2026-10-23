小童群益會｜7歲發展遲緩易澤學懂情緒管理 爸爸陪伴孩子一同成長

香港小童群益會於2025至2026學年推行「小童新鮮人」幼小銜接支援先導計劃，為42對親子提供針對性訓練，協助改善學童的學習、社交及情緒適應，並減輕家長的壓力。其中一位受助學童易澤患有發展遲緩及言語障礙，升讀小一初期因難以表達感受而經常發脾氣。易澤爸爸在計劃發表會上分享參與課程的得著，講述如何透過學習情緒管理及溝通技巧，更有效地陪伴孩子成長。



易澤爸爸憂兒子升小不適應 溝通不順險釀成衝突

易澤爸爸憶述兒子以往不會主動上廁所，雖然有時會有人帶他前往，但小學的小息時間有限，未必每次都有人提醒或陪同，因此他一直擔心兒子未能照顧自己的基本需要。

他更提到擔心升上小學後，孩子要面臨更多學習挑戰。由於易澤沒辦法清楚說出自己在課堂上學過甚麼，加上老師需要照顧班內多名學生，未必能將兒子在校的所有情況詳細轉述，令他對兒子的學習進度及適應情況感到擔憂。

易澤爸爸提到當時在家經常追問兒子，兒子卻經常只回答「不知道」，令雙方都失去耐性，演變成親子衝突。

易澤爸爸（左一）圖片

家長學習情緒管理 學會先理解孩子感受

易澤爸爸以課程中學習的「情緒處理五步曲」方法為例，指出處理問題時，成年人有時會習慣以自己的思維處理事情，但孩子未必能即時理解大人的說話，即使家長的出發點是好，也可能因為忽略孩子當下的情緒，令溝通變得更加困難。他學會要先了解孩子的感受，再詢問事情經過，逐步梳理問題，最後才理性地尋找解決方法。

他分享，有一次易澤玩滑板車時不慎扯痛了爸爸。以往遇到類似情況，家長可能會直接責備孩子，要求他小心一點。但這次爸爸沒有立即責罵，而是先向兒子表達自己的感受，告訴他：「爸爸好痛。」

易澤聽後隨即停下來，嘗試以三兩句話較完整地講述事情經過及自己的感受，令爸爸深感欣慰。

易澤爸爸指出，這次課程大人與孩子沿用相同的教學核心理念，讓雙方能以共同的概念理解情緒及處理問題，減少因認知差異而產生的溝通障礙。

易澤爸爸（左二）圖片

易澤爸爸把所學延伸至夫妻溝通 陪伴孩子一同成長

面對孩子的轉變，爸爸亦重新審視自己與家人的相處方式。他認為照顧孩子的過程中，家長同樣會感到疲累，當自己缺乏耐心時，便容易將情緒帶進溝通。

因此，他開始學習覺察自己的情緒及疲累程度，避免在情緒激動時急於處理問題，並將情緒管理的概念延伸至夫妻溝通之中。易澤爸爸感嘆，幫助孩子之餘，其實也是教導自己如何控制情緒。