香港小童群益會伴港童成長九十載　緊貼時代所需提供全面支援

對許多香港父母而言，「香港小童群益會」是童年回憶中不可或缺的一部分。這個陪伴無數香港人成長的機構，今年正式迎來90周年誌慶，並將以「傳承久拾」為主題舉辦一系列活動。由昔日為流浪街頭的貧苦兒童提供參與有益身心活動的地方，到今日精準服務三大群體，包括支援高危家庭兒童、協助有特殊學習需要（SEN）的兒童，以及關顧受情緒困擾的青少年。香港小童群益會一直與香港家庭同步前行。最近該機構公布最新的《兒童快樂調查2025：睡眠與快樂》，在「最近一個月最令兒童感到快樂的事情」一項中，發現受訪兒童選擇「和朋友一齊玩」的比率，首次超越「玩手機／打機」的選項。



適逢90周年誌慶，活動當日特別展出多件盛載幾代港人集體回憶的歷史珍藏，包括昔日的小童群益會會徽及經典籌款箱，見證機構大半世紀以來陪伴香港家庭與兒童成長的歲月。

由「街童會」到全方位支援0至24歲青年

香港小童群益會成立於1936年，主席陳黃穗博士指，當年大批難民湧港，不少兒童在街頭靠擦鞋、賣報維生，但因無牌照而被警察帶上法庭。當年有熱心人士不忍心兒童受罰，於是借用香港大學宿舍成立了第一間「男童會」（Boys' Club），為失學兒童提供基礎教育。

隨着時代變遷，機構的服務亦回應社會的需求變化。陳博士指，服務對象已由最初的6至12歲，擴展至現時支援0至24歲的兒童、青年及家庭，更涵蓋懷孕的準媽媽。香港小童群益會現時全港設有逾200個服務點，服務模式由昔日公園裡的兒童圖書館，演變成今日結合線上線下的支援，例如透過「夜貓Online」及「Open噏」主動接觸網絡世代的年輕人，再引導他們回到實體中心接受支援。現時的中心空間亦經過轉型，提供無標籤、自在聚集的空間，讓年輕人可以在舒適地環境下沖咖啡或獨處。

香港小童群益會主席陳黃穗博士，BBS，JP致辭時分享機構由昔日街頭「男童會」發展至今的心路歷程，強調未來會繼續深化跨專業合作，為不同成長階段的孩子和家庭打造更全面的支援。

最新快樂調查︰「真實社交」比「螢幕時間」更快樂

在90周年之際，小童群益會發布《兒童快樂調查2025：睡眠與快樂》。調查發現，兒童整體快樂程度評分為7.26分，而最令家長鼓舞的是，在「最近一個月最令兒童感到快樂的事情」一項中，受訪兒童選擇「和朋友一齊玩」的比率，首次超越「玩手機／打機」，躍升「最快樂的事」第一位。

香港小童群益會總幹事劉翀建議，家長可多鼓勵兒童回歸實體活動，例如到兒童中心參與戶外活動或運動，增加親身互動。這不但能遠離電子產品的藍光，更能促進兒童社交發展，提升快樂感與改善睡眠。有關睡眠方面，調查亦揭示，僅32%受訪兒童的睡眠時數達國際建議標準，功課壓力及焦慮是干擾睡眠的主因。機構呼籲家校社共同配合，為孩子營造有利成長的環境。

香港小童群益會總幹事劉翀公布最新調查結果，鼓勵家長讓子女回歸實體活動以提升快樂感。他亦提到機構未來會重點支援受精神困擾及有特殊學習需要（SEN）的學童，推廣「腦力多元」理念。

90周年旗艦活動 私人會所開放體驗與傑出會員計劃

為了將快樂傳遞至社會每個角落，小童群益會今年將推出多項90周年慶祝項目：

•「Sports Clubs童樂雙月」：機構聯同九龍木球會、香港遊艇會等九間私人會所及體育會合作，開放設施予基層家庭及會員使用，讓小朋友與父母一起享受優質的運動設施。

•「誰都可發光」傑出會員計劃：陪伴了幾代人成長，機構希望尋找昔日的會員（如曾參與「小特首」或兒童圖書館的參加者）。透過表揚這些在社會上有貢獻的舊會員，分享他們的正面成長故事，將經驗與正能量傳承予下一代。

• 12月國際研討會：將以「促進心理健康：數位時代的科技與人本連結」為主題，探討在科技發展下，如何保留不可替代的人際連結。

位於灣仔的香港小童群益會總部經過翻新與轉型，空間設計主打「無標籤」的自在感。使用者來到中心不再覺得自己是「求助者」，反而可以舒服地沖咖啡或享受獨處時光，切合時下使用者的需要。

重點關注SEN學童與精神健康

面對現今社會的挑戰，小童群益會尤其關注受精神困擾的青少年、處於不利環境的兒童，以及有特殊學習需要（SEN）的學童。針對SEN兒童，機構強調及早介入，並推廣「腦力多元」（Neurodiversity）理念，發掘孩子獨特的長處，促進社會接納。為進一步強化支援，機構今年亦獲鵬程慈善基金支持，成立「鵬程童心快樂基金」，專門為受情緒困擾及SEN兒童提供醫療診斷資助及小組訓練。

走過90年，無論是由零到三歲的早期育兒支援、改善劏房家居安全的評估探訪，還是推動「兒童安全」家庭概念，香港小童群益會始終堅守「培育新一代，攜手創未來」的初心。期待機構在未來繼續為香港家庭打造強大後盾，守護每一顆寶貴的童心。

（資料由客戶提供）