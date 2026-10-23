小童群益會｜疑自閉症子弘由需代言到獨自點餐 媽媽感恩見證成長

香港小童群益會於2025至2026學年推行「小童新鮮人」幼小銜接支援先導計劃，為42對親子提供針對性訓練，協助改善學童的學習、社交及情緒適應，並減輕家長的壓力。今年升讀小二的子弘患有言語障礙、選擇性緘默症及懷疑自閉症特質，升小一初期經常因溝通不暢而發脾氣。子弘媽媽在發表會談及兒子參加計劃後的轉變，從昔日需要媽媽代言，到如今學會調節情緒的成長。



升小一難表達想法 媽媽無奈成「傳聲筒」

子弘媽媽憶述子弘升讀小一初期，老師要求學生走樓梯時「腳尖對腳踭」，子弘便可能因過分按照字面理解指令，未必能理解老師的真正意思，加上難以清楚表達自己的想法，學校不時需致電媽媽反映他的情況。

媽媽亦提及最初在日常溝通時，子弘亦需要媽媽從旁協助。當他有事情想告訴別人時，往往要先細聲向媽媽表達，再由媽媽轉述給對方，令媽媽形容自己猶如「傳聲筒」。

當子弘心急，或未能順利表達自己的需要時，更容易出現情緒波動，甚至發脾氣，令親子溝通及日常相處面對不少挑戰。

子弘媽媽（左二）圖片

參加訓練學習辨識情緒 學會表達自己理解別人

為協助子弘適應小學生活，他參加了不同的訓練，並從中學習情緒管理、專注力及社交溝通技巧。其中，「狀態咪錶」幫助他辨識自己的情緒狀態，當情緒激動時，咪錶顏色為紅色，以容易理解的方式讓孩子明白自己的情緒狀態。而不同的寶石則提醒他放慢說話速度，並留意他人的反應，逐步學習在溝通時表達自己，同時理解別人的感受。

除了子弘接受訓練，媽媽亦參與家長課程，學習如何回應孩子的情緒及需要。家長不再只着眼於糾正孩子的行為，而是嘗試先理解孩子的感受，再協助他尋找合適的表達及應對方法。

計劃亦將「寶石海報」張貼在課室黑板上，讓學校、家庭及服務中心使用一致的提示語言，協助子弘在不同環境中練習所學。透過家校及社區協作，讓孩子能在熟悉的方式和提示下反覆練習，逐步把訓練技巧融入日常生活。

子弘媽媽（左二）圖片

由媽媽代言到懂得安慰人 逐步成長令父母深感欣慰

隨着逐漸掌握情緒管理及溝通技巧，子弘不但能更好地處理自己的情緒，亦開始留意身邊人的感受。子弘媽媽談到當她感到煩躁、生氣時，子弘會主動牽着媽媽的手，溫柔地說：「你可以慢慢說，不用這麼生氣。」他也會嘗試透過拿出相簿去安撫媽媽的情緒，令媽媽感到非常安慰。

子弘媽媽分享現在每逢做功課前，一家人會先透過簡單的口訣提醒自己集中精神，再將功課分成不同的小步驟，讓子弘更容易掌握完成任務的次序，逐步培養獨立處理事情的能力。爸爸亦改以合作的方式陪伴子弘完成學習任務，減少以責備應對問題。媽媽表示，這改變令子弘的專注力有所提升，老師亦反映他在課堂上需要提醒的次數明顯減少。

子弘媽媽更分享，升讀小二後，子弘更能將所學應用於校園及日常生活之中。當同學發生爭執時，他會嘗試緩和雙方關係，提醒大家深呼吸、冷靜下來。而外出用餐時，他亦能獨自到快餐店點餐，不再事事依賴媽媽代為傳話。這些轉變讓媽媽深刻體會到，只要及早尋求專業支援，一家人便更有信心攜手走得更遠。