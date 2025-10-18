威廉王子談育兒嚴禁子女用手機　罕談童年陰影：不重蹈上一代的錯

近日威廉王子罕有現身Apple TV+旅遊節目《The Reluctant Traveler with Eugene Levy》，分享對作為丈夫、父親與未來國王這三個角色的想法，訪談中，他首度談及童年壓力，也坦誠地提到家庭生活面對的挑戰，並分享自己的育兒觀念，讓大眾一窺皇室成員真實的一面。



禁止使用手機 生活充實就不需要額外刺激

威廉王子在節目中表示，他們嚴格規定三位孩子都不能使用手機：「None of our children have any phones, which we’re very strict about」。被主持問到不用手機的規定會否太嚴苛，孩子平時沒有手機可以玩時都在做甚麼時，威廉王子則表示孩子的生活很忙碌，夏洛特學排球、芭蕾；喬治常玩足球、曲棍球；路易喜歡跳彈床。

孩子的生活充斥著不同的活動，根本沒時間可以玩電子遊戲，他認為只要孩子的日常生活過得豐富，就不需要依賴螢幕來提供刺激。

威廉王子表示孩子的生活充斥著不同的活動，根本沒時間可以玩電子遊戲，只要孩子的日常生活過得豐富，就不需要依賴螢幕來提供刺激。（IG@princeandprincessofwales）

固定親子相處時間 為孩子提供安全感

威廉王子分享他們的家庭規則是，每天都要一家人一起吃飯、做運動、聊天。這些習慣可以教懂孩子如何與人「連結」，這樣孩子才會有安全感。

他們會在晚餐時間放下手機，與孩子聊天，互相分享當天發生的事情，以及他們的感受。他認為孩子需要學會用言語來表達自己，而非用螢幕來逃避，而父母的責任就是為他們提供安全的空間，讓他們放心分享。他認為家庭是最重要的，如果家庭生活不穩定，孩子也會受影響。

父母的責任就是為孩子提供安全的空間，讓他們放心分享。（IG@princeandprincessofwales）

汲取童年教訓 保護家庭私隱

提到不想重蹈上一代的錯，威廉也坦誠地分享童年時面對的壓力與外界關注，他在8歲時經歷父母婚變，面對傳媒長期追訪，令他很早就體會到被媒體和大眾高度關注的壓力。因此，他明白如果沒有清晰的界線，最終會令家人受傷。

所以，他與凱特都下決心要保護家庭私隱，如果有人越界，他會據理力爭，不會坐視不理。他希望可以保護孩子，讓他們在成長的過程中可以做一位普通的孩子，不用每日都活在鏡頭下。

威廉王子提到不想重蹈上一代的錯，希望可以保護孩子，讓他們在成長的過程中可以做一位普通的孩子，不用每日都活在鏡頭下。（IG@princeandprincessofwales）

家庭的安全感是最重要的基礎

威廉在訪談尾段再三強調家庭是一個人的重要基礎，家庭安全、穩定、親密的感覺會影響孩子的一生，這比任何教育、財富都更重要。如果從小到大都感受到「家」是安全的地方，將來就自然會有力量面對挑戰。