6歲女童石粒塞鼻越夾越深巧遇兒科醫生及時化解 附異物入鼻處理法

內地一名6歲女童在遊樂場玩耍時，不慎將小石粒吸入鼻腔，母親嘗試用鑷子取出異物但卻令石粒越陷越深。幸好，現場有一名兒科醫生及時上前協助，成功取出異物。究竟小朋友有異物卡進鼻腔時，家長應如何處理？



6歲女童遊樂場誤塞石粒入鼻 哭鬧不止母親急求救

據內媒報道，一名6歲女童在遊樂場的石子區玩耍時，不慎將一粒小石粒塞入鼻腔，因感到不適而哭鬧不止。工作人員發現後立即通知女童的母親劉女士。當時女童不斷哭鬧和揉鼻，石粒亦隨鼻腔深處移動。

隨後，工作人員拿來小鑷子，劉女士嘗試將石粒夾出，卻令石粒越陷越深。她原本打算立即帶女兒到醫院急症室，但又擔心女兒在途中繼續哭鬧和揉鼻，令情況惡化。

（齊魯晚報·齊魯壹點）

兒科醫生巧遇現場救援 數分鐘成功夾出石粒

此時，場內剛好有一名兒科醫生么醫生，她見狀主動上前協助，先安撫女童的情緒，再引導劉女士及工作人員協助固定女童，隨後用鑷子迅速夾出石粒，整個過程僅花了數分鐘。事後，劉女士特意撰寫感謝信，並送到么醫生工作的醫院，向她表達謝意。

（齊魯晚報·齊魯壹點）

異物入鼻急救禁忌 家長必學正確處理步驟

小朋友好奇心強，玩耍時可能會將珠子、石粒等細小物件放進鼻孔。一旦異物卡在鼻腔內，家長切勿急於自行取出，以免將異物推得更深，甚至傷害鼻腔。

1. 不要嘗試取出異物：發現異物後，切勿急於使用棉花棒、鑷子或手指伸入鼻孔，以免將物件推向鼻腔深處，甚至刮傷鼻腔黏膜。

2. 避免揉鼻或用力吸氣：應提醒孩子用口呼吸，不要反覆揉鼻或用力吸鼻，以免異物越推越深。

3. 留意有否出現異常症狀：如果孩子持續鼻塞、單側鼻孔流血，或者鼻孔有帶異味的分泌物，就要盡快求醫。如出現呼吸困難等狀況應立即送院。

4. 交由醫護人員處理：如果無法排出異物，家長應盡快帶孩子求醫，由醫護人員檢查異物的位置及種類，再用工具安全取出。

參考資料： 醫療輔助隊