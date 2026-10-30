6歲女童石粒塞鼻越夾越深巧遇兒科醫生及時化解 附異物入鼻處理法

撰文：阿言
出版：更新：

內地一名6歲女童在遊樂場玩耍時，不慎將小石粒吸入鼻腔，母親嘗試用鑷子取出異物但卻令石粒越陷越深。幸好，現場有一名兒科醫生及時上前協助，成功取出異物。究竟小朋友有異物卡進鼻腔時，家長應如何處理？

6歲女童遊樂場誤塞石粒入鼻　哭鬧不止母親急求救

據內媒報道，一名6歲女童在遊樂場的石子區玩耍時，不慎將一粒小石粒塞入鼻腔，因感到不適而哭鬧不止。工作人員發現後立即通知女童的母親劉女士。當時女童不斷哭鬧和揉鼻，石粒亦隨鼻腔深處移動。

隨後，工作人員拿來小鑷子，劉女士嘗試將石粒夾出，卻令石粒越陷越深。她原本打算立即帶女兒到醫院急症室，但又擔心女兒在途中繼續哭鬧和揉鼻，令情況惡化。

（齊魯晚報·齊魯壹點）

兒科醫生巧遇現場救援　數分鐘成功夾出石粒

此時，場內剛好有一名兒科醫生么醫生，她見狀主動上前協助，先安撫女童的情緒，再引導劉女士及工作人員協助固定女童，隨後用鑷子迅速夾出石粒，整個過程僅花了數分鐘。事後，劉女士特意撰寫感謝信，並送到么醫生工作的醫院，向她表達謝意。

（齊魯晚報·齊魯壹點）

異物入鼻急救禁忌　家長必學正確處理步驟

小朋友好奇心強，玩耍時可能會將珠子、石粒等細小物件放進鼻孔。一旦異物卡在鼻腔內，家長切勿急於自行取出，以免將異物推得更深，甚至傷害鼻腔。

1. 不要嘗試取出異物：發現異物後，切勿急於使用棉花棒、鑷子或手指伸入鼻孔，以免將物件推向鼻腔深處，甚至刮傷鼻腔黏膜。

2. 避免揉鼻或用力吸氣：應提醒孩子用口呼吸，不要反覆揉鼻或用力吸鼻，以免異物越推越深。

3. 留意有否出現異常症狀：如果孩子持續鼻塞、單側鼻孔流血，或者鼻孔有帶異味的分泌物，就要盡快求醫。如出現呼吸困難等狀況應立即送院。

4. 交由醫護人員處理：如果無法排出異物，家長應盡快帶孩子求醫，由醫護人員檢查異物的位置及種類，再用工具安全取出。

參考資料： 醫療輔助隊

5歲童遭同學放電池入耳送院手術　附耳內異物處理方法勿自行夾出流沙玩具暗藏風險！6個月大男嬰誤吸礦物油致雙肺全白患嚴重肺炎女童誤被玩具槍射爆眼鏡！角膜穿孔須動手術　購買前應留意3件事網購廉價嬰兒衫或含致癌物影響免疫系統　專家教7招避開毒衣服網購兒童毒膠拖鞋塑化劑超標　醫生警告恐致性早熟及呼吸系統疾病玩具安全｜紓壓玩具放車內受熱爆開　女孩腿部遭凝膠黏住燒傷送院內地網店金屬仿真槍扮玩具出售 可射穿紙板近距射眼恐失明兼犯法
親子
親子熱話
兒童健康
全部 - 兒童
兒童安全
HK01 Space Promotion