內地15歲學生長期熬夜患甲狀腺癌　醫生揭3大高危因素附常見徵狀

近年癌症年輕化的問題備受關注，連青少年亦可能患上癌症。近日，內地一名15歲學生確診甲狀腺癌，患者從初中起便長期熬夜，從未在凌晨1時前入睡。醫生提醒，長期睡眠不足、精神壓力大及飲食不規律，都會破壞身體的防線，讓腫瘤細胞乘虛而入。以下將歸納甲狀腺癌的定義、分類與常見徵狀。



長期捱夜或影響免疫功能

國際癌症研究機構（IARC）將「夜班工作」列為第2A組致癌因素，即「很可能對人類致癌」。研究發現，夜班工作可能擾亂人體的晝夜節律，影響褪黑激素分泌，而相關實驗研究亦發現，晝夜節律紊亂可能影響免疫功能。

15歲名校生從未凌晨1時前睡 確診甲狀腺癌擴散至淋巴

據內媒報道，上海近日一名15歲學生確診甲狀腺癌，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院甲狀腺血管外科病區主任、副主任醫師匡潔表示，患者確診時，癌細胞已擴散至頸部側方淋巴結。

醫生向家長了解孩子的日常作息，對方回答孩子就讀當地知名學校，學業壓力大，自初中開始就沒有試過在凌晨1時前睡覺，長期熬夜已成為生活常態。

甲狀腺癌年輕化趨勢 睡眠、飲食、情緒成免疫缺口

匡潔指出，近年患者有年輕化趨勢，據該院統計，目前在門診和接受手術的患者中，50歲以下人士約佔65%，當中不乏十多歲至三十歲的患者。

她解釋，免疫系統就像身體裡的巡邏警察，長期熬夜、情緒緊繃、飲食不規律，都可能影響免疫系統的正常運作，讓腫瘤細胞乘虛而入。她歸納出三大免疫缺口：

睡眠：睡眠是身體調節生理機能及進行自我修復的過程，長期熬夜、睡眠不足可能影響身體的正常運作及修復能力。

飲食：不良飲食習慣會持續加重身體負擔，成為誘發疾病的潛在因素。

情緒：學業及工作壓力容易令人長期精神緊繃，甚至引致失眠，進一步削弱身體的抗病能力。

不過，甲狀腺癌成因多元，不能單憑作息斷定因果。

（Freepik）

甚麼是甲狀腺癌？

根據香港癌症網上資源中心資料，在2023年，甲狀腺癌新症共有1 267宗，佔本港癌症新症總數的3.3%。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約17宗新增個案。女性患甲狀腺癌的機會較高，女性比男性的發病率約為3.6比1。

甲狀腺癌的發病過程很緩慢，由癌細胞出現到發病可能歷時數年。不過，透過現時的醫學技術，即使甲狀腺腫瘤很小，也能偵測得到，同時新式療法也令治癒率提高。數據顯示，第一至三期的五年相對存活率仍相當高 (>95%)，而第四期仍達到69%。但正因為它發展緩慢，即使曾患甲狀腺癌，亦有機會在多年後復發，所以患者必須定期覆診跟進。

甲狀腺癌可分為4類

甲狀腺位於頸部前面和咽喉下面，呈蝴蝶狀，是一個內分泌組織，負責分泌甲狀腺素。在甲狀腺後面的是副甲狀腺，負責分泌副甲狀腺素。甲狀腺素能調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等，而副甲狀腺素則可以調節身體鈣質、平衡骨骼的鈣質、促進小腸及腎臟對鈣質的吸收。

當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。 甲狀腺癌可分為四類，治療方法亦會因發病對象不同而有異：

•乳頭狀癌(Papillary)：最普遍的一種，多出現於年青女性身上。

•濾泡狀癌(Follicular)：第二普遍的一種，大多發生於較年長的人身上。

•髓質癌(Medullary)：罕見的甲狀腺癌，家族遺傳的機會較高。

•退行發育癌(Anaplastic)：罕見的甲狀腺癌，患者多為60歲以上，癌瘤的生長速度較其他甲狀腺癌快，也不易治理。沒好好治理的乳頭狀癌會演變為此種癌症。

甲狀腺癌5大常見徵狀

•按壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大。

•聲音持續沙啞。

•頸痛或喉嚨痛，甚至耳朵也感到痛楚。

•吞嚥或呼吸困難，有壓迫感。

•持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，患者可能會忽略或以為是其他疾病。如有懷疑，應儘快求診和檢查，以免延誤病情。