2歲童連吃8個月兒童版銀鱈魚 血汞超標5倍 恐損大腦及中樞神經

兒童版「銀鱈魚」｜浙江杭州一名兩歲幼童因連續8個月食用從連鎖超市購買的「兒童裝」銀鱈魚，近日被診斷出水銀含量嚴重超標，確診汞中毒。 家屬隨後發現，涉事產品雖然標榜為適合兒童食用的「銀鱈魚」，但實際魚種為高汞風險的犬牙魚。目前涉事商家與生產商已對此作出回應，引發市面上對「兒童食品」安全的高度關注。



盒馬兒童裝「銀鱈魚」涉爭議 2歲童水銀中毒

根據報道，李女士由去年12月開始，先後購入21盒由品牌盒馬推出的「兒童裝」銀鱈魚。其兒子期間共食用3.78公斤該款魚肉。該產品在外包裝和宣傳上均以「兒童裝」、「高蛋白質」為賣點，讓人以為適合幼兒食用。

直至近日抽血化驗，報告指男孩血液汞元素達27.78μg/L，而正常數值應維持低於5μg/L，男童血汞超標5倍以上，確診汞中毒，亦即是水銀中毒。現時已送往醫院治療，男童需接受3個排汞療程，每個療程需住院7天。目前其肝腎功能尚可，而腦部神經是否受損仍有待觀察。

盒馬兒童裝「銀鱈魚」

銀鱈魚實為犬牙魚 生產商回應指「兒童裝」僅屬市場行銷包裝

隨後產品被發現配料成份表上實則是銀鱈魚（犬牙魚）。而犬牙魚學名為小鱗犬牙南極魚，屬於深海魚類，分類上屬於鱸形目南極魚科，而並非真鱈魚所屬的鱈形目鱈科，其體內累積的甲基汞含量遠高於一般鱈魚。李女士批評將此類魚種標榜為適合兒童食用，強調汞積存體內，難以排出體外，其中對孕婦及胎兒影響更大。

後續生產商則公開回應辯稱，包裝上的「兒童裝」字眼僅代表產品採取了「去皮去刺、切成小塊並進行獨立包裝」的加工形式，方便家長備餐，一眾網民並不滿意商家回應，認為這是誤導消費者，現時已將產品下架。

生產商回應

汞中毒早期難以察覺 可造成大腦損毀

汞是一種強烈的神經毒素，對發育中的大腦具有不可逆的破壞性。兒童汞中毒的早期跡象往往較為隱蔽，可能表現為精神萎靡、注意力不集中、肢體末端麻木、運動協調能力下降、睡眠障礙或食慾不振。

若幼童長期攝入高汞食物，將嚴重損害其大腦及中樞神經系統發育，導致言語發育遲緩、智力受損、聽力與視力障礙，甚至引發腎臟功能受損。