食安｜拉絲飯藏蠟樣芽孢桿菌 引發腸胃炎與肝臟負擔 拆解中毒症狀

拉絲飯｜近日，Threads上有不少網民分享食物出現「拉絲」的經歷，當中涉及飯糰及外賣白飯，米飯之間竟出現透明黏絲，令不少人擔心食物是否已經變質。究竟米飯為何會出現拉絲情況？這種拉絲情況對人體有沒有害處？



Threads瘋傳飯糰及外賣飯拉絲 網民憂食物變質

近日有網民在Threads上載影片及相片，分享購買飯糰後，發現米飯之間出現細微的透明黏絲，引起網民關注。此外，亦有網民分享外賣飯出現拉絲的經歷，令不少人擔心米飯的保存及製作過程是否出現問題。

拆解拉絲飯成因蠟樣芽孢桿菌 米飯保存不當恐滋生細菌

米飯出現拉絲現象，主要是因為受到蠟樣芽孢桿菌污染。這是一種廣泛存在於泥土、灰塵及環境中的細菌，亦可能存在於生米等食材中。若米飯煮熟後長時間放置於室溫，或未有妥善冷藏，細菌的芽孢便可能萌發及大量繁殖，令米飯出現異常黏稠或拉絲的情況，此時細菌可能已產生毒素，增加食物中毒風險。

值得注意的是，蠟樣芽孢桿菌可產生不同類型的毒素，部分毒素具有耐熱性，即使重新加熱，亦未必能完全消除。因此，即使米飯經過翻熱，也不代表一定安全。

米飯煮熟後不宜長時間放置於室溫

拉絲飯食物中毒症狀 嚴重恐脫水及肝衰竭

若不慎進食受蠟樣芽孢桿菌污染的食物，可能引發食物中毒，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉。若嘔吐及腹瀉持續，身體可能大量流失水分及電解質，引致脫水，出現口乾、尿量減少、頭暈及乏力等情況。不過，大部分患者的症狀相對輕微，通常可在約1至2日內逐漸改善。

此外，蠟樣芽孢桿菌產生的部分毒素可引起嚴重的全身性併發症，極少數嚴重個案可能出現急性肝損傷、肝衰竭，甚至多重器官衰竭，但非常罕見。

若進食可疑食物後出現持續嘔吐、嚴重腹痛、血便、明顯脫水或黃疸等症狀，應盡快求醫。