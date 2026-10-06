幼兒醬油鈉含量竟超越成人減鹽款？嬰兒食用或增高血壓風險

兒童專用醬油｜近年來家長更為關注兒童食品的健康與安全，許多人為此特意購買兒童專用食品，但實際情況令人感到失望。近日，內地知名嬰幼兒食品品牌「寶寶饞了」旗下的一款兒童專用醬油，被揭發其鈉含量竟然比其他品牌的成人減鹽款醬油高出22%，隨即在網上引起廣泛關注。



「寶寶饞了」兒童專用醬油以天然作賣點 好評率曾達96%

來自中國大陸山東的知名嬰幼兒食品品牌「寶寶饞了」，一向以專為嬰幼兒研發、純淨無添加為主要賣點，而其中一款由孫儷代言的有機松茸醬油曾位列嬰童醬油爆款榜第一，銷量曾突破50萬，其好評率達96%。品牌宣稱其醬油減鈉62%，由松茸自然提鮮，由於宣傳強調其成分天然、配方溫和，旨在陪伴兒童健康發育，因此深受消費者信賴。

寶寶饞了有機松茸醬油圖片

兒童專用醬油鈉含量比成人減鹽款高 醬油配方惹熱議

客服對宣傳聲稱減納62%解釋產品鈉含量是每6mL含201mg，比本公司純釀釀造醬油鈉減少62%。但根據實際成分表對比顯示，這款兒童醬油的鈉含量竟然比其他品牌成人減鹽款醬油高出了22%，而當中老包裝版本鈉含量更高。品牌以自家未減鹽的高鈉純釀醬油作為減鈉62%的基準，而非以市售標準對比，遭網民質疑玩文字遊戲誤導消費者。

客服回應

兒童攝入過高鈉 或增高血壓風險

兒童如果攝入過高的鈉，會增加兒童腎臟的代謝負擔，對尚未發育成熟的腎臟功能造成慢性損害。而過量的鈉會影響身體對鈣質的吸收，阻礙骨骼發育與身高增長。若嬰幼兒時期習慣了重口味，長大後患上高血壓等心血管疾病的風險亦會大幅增加，對長遠的健康帶來負面影響。