11個月大男嬰咬爆氣球　碎片彈入喉嚨窒息亡！8歲以下忌玩氣球

不少兒童都喜歡玩氣球，但氣球其實有潛在危險，可能導致兒童窒息！近日，美國一名11個月大的男嬰因不慎咬破氣球，部分氣球碎片卡在喉嚨，導致他無法呼吸，經搶救後最終不治離世。



11個月大男嬰誤咬氣球 碎片彈入喉嚨釀悲劇

10月24日，母親Kisha Avita-Wilson帶同兩名女兒及11個月大的兒子Don’ Vyaire Avita-Mays，前往威斯康辛州基諾沙（Kenosha）參加萬聖節活動，當時兩名女兒都獲贈氣球造型玩具。

家人一直避免讓兒子Don’ Vyaire接觸氣球，將氣球綁在遠處，但其中一個氣球突然鬆脫，兒子隨即伸手捉住並放入口咬。氣球被咬破瞬間爆裂，帶有結頭的碎片便彈進他的喉嚨深處。

男嬰臉色發紫心臟驟停 搶救後不治

Kisha發現兒子出事後，立即進行心肺復甦，亦曾嘗試從兒子的喉嚨取出異物。其他同行的人亦嘗試施救，但Don’ Vyaire的情況迅速惡化，臉色轉青，更心臟停頓。

救護人員趕到現場後，曾嘗試使用喉管及異物鉗試圖夾出卡在呼吸道深處的乳膠碎片，但最終仍無法挽回他的生命。

男嬰1歲生日前夕離世 母親呼籲停向兒童出售氣球

男嬰Don’Vyaire原本再過兩日便迎來1歲生日，但卻不幸在10月24日離世。Kisha表示當時大家已盡力搶救，但仍無法救回兒子，她至今都仍然難以接受他的離世。

事發時，Kisha懷有身孕，已懷孕約30周，她因承受喪子之痛而提早出現宮縮、子宮頸提前擴張，需要留院治療。家屬其後在GoFundMe發起籌款，希望用款項支付喪禮費用及其他開支。

Kisha公開事件，希望提醒其他家長留意氣球的潛在危險，她認為雖然氣球附有安全警告但並不足夠，她呼籲要停止向兒童出售氣球，甚至停止生產相關產品。

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美國官方警告：勿讓8歲以下兒童接觸未充氣氣球

美國消費品安全委員會（CPSC）曾於2021年公布一份與玩具相關的兒童死亡及受傷事故報告。報告指出，2020年共有9宗涉及14歲以下兒童的玩具相關死亡事故，其中有3宗涉及氣球阻塞呼吸道。

美國消費者組織亦提醒，幼童有機會誤吞未充氣的氣球，以及破裂後的氣球碎片，可能會導致窒息。因此，不應讓8歲以下的兒童接觸未充氣的氣球。家長亦要時刻留意已充氣氣球的狀況，一旦發現破裂應立即清理，以免兒童誤吞。