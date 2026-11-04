李連杰細女7歲患抑鬱 愧疚缺席父親角色 停工陪伴女兒渡過難關

近日，有「功夫皇帝」之稱的李連杰接受節目《楊瀾對話》訪問，罕有談及小女兒Jada的成長經歷，透露女兒早於7歲已出現抑鬱症狀，至13歲時情況更一度惡化，甚至萌生輕生念頭。李連杰回顧這段經歷時坦言，自己曾因忙於工作而忽略女兒的情感需要，亦分享父女二人如何重新建立關係，陪伴彼此走過低潮。



李連杰受訪分享家庭經歷 曾忙於演藝事業忽略女兒

李連杰出道多年，憑《黃飛鴻》、《方世玉》等武打電影建立功夫巨星地位，演藝事業發展順利。年輕時的他工作相當忙碌，據他在訪問中回憶，1993年更曾一年拍攝5部電影，長時間將心力放在事業上。其後，他亦積極投身慈善工作，成立壹基金，希望透過公益活動幫助有需要的人。

不過，李連杰坦言，過去一直以為只要努力賺錢，讓子女衣食無憂、接受良好教育，便已經履行父親的責任，卻沒有意識到孩子在成長過程中，同樣需要父母的陪伴及情感支持。直至小女兒Jada出現心理健康問題，他才重新審視自己與家人的相處方式。

李連杰

細女7歲出現抑鬱症狀 13歲情況惡化曾萌輕生念頭

李連杰透露小女兒Jada早在7歲時已出現抑鬱症狀，據他分享，Jada當時在學校曾嘗試幫助一名同樣受情緒困擾的同學，惟兩人其後一同陷入情緒低谷，甚至出現輕生念頭。

直至Jada 13歲時，一家人原本正在家中觀看春晚，她卻突然跑出家門，在圍欄旁崩潰痛哭，李連杰才驚覺女兒的心理狀況遠比自己想像中嚴重。他得知女兒曾有極端想法後，大受打擊，形容當刻猶如整個世界崩塌，亦開始反思自己究竟忽略了甚麼。

李連杰坦言，當時自己對心理疾病缺乏認識，即使擁有財富、名氣及各種資源，仍然無法理解女兒的痛苦。加上Jada當時不願與他溝通，父女之間難以建立有效的對話，令他感到相當無助。

李連杰細女李安淇Jada (IG @_jadali_)

李連杰放下工作陪伴女兒 父女重新學習相處

面對女兒的情況，李連杰逐漸意識到，自己需要先學會聆聽。他曾主動向女兒道歉，坦承過去不懂得如何當一個好父親，並希望重新學習與她相處，從朋友的角度了解她的想法。

其後，李連杰放下部分工作，將時間留給女兒，陪伴她尋找適合自己的方法。Jada亦開始接觸心理學、接受醫療協助，並嘗試冥想及正念等不同方式。她其後更到美國及歐洲參與不同課程，希望進一步了解心理健康及尋找改善方法。

李連杰透露，女兒曾在法國準備返家時傳訊息表示自己不會放棄生命，亦找到了希望學習及幫助其他孩子的方向。經歷這段低潮後，父女關係亦有明顯改變，從昔日缺乏溝通，逐漸變得親近。

李連杰與Jada經歷低潮後，父女關係有明顯改變 (IG @_jadali_)

抑鬱症初期徵狀 持續情緒低落應及早求助

抑鬱症是一種會影響情緒、思想、身體及日常生活的情緒病。兒童及青少年患上抑鬱症時，表現未必只是哭泣或情緒低落，有時亦會透過行為及身體狀況反映出來。抑鬱症常見初期徵狀包括：

1. 情緒持續低落

經常感到傷心、沮喪、焦慮，亦可能變得容易發脾氣或情緒激動。

2. 對事物失去興趣

對以往喜歡的活動提不起勁，不再享受與朋友相處或參與課外活動。

3. 睡眠及食慾改變：

出現失眠、早醒或睡眠時間增加，亦可能食慾下降或突然暴食。

4. 容易疲倦及難以集中

經常感到精神不足，難以專注學習，甚至出現學業成績倒退。

5. 自我否定

經常自責、覺得自己沒有價值，對未來感到絕望，嚴重時更可能出現自傷或輕生念頭。

如懷疑自己或子女正受抑鬱情緒困擾，可先透過病人健康狀況問卷（PHQ-9）作初步篩查。不過，問卷結果只可作初步參考，若發現孩子持續情緒低落、行為出現明顯轉變，並影響日常生活，家長應及早尋求醫生或臨床心理學家的專業評估。