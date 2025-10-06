研究指父母與子女心理健康有密切關係 四大策略預防焦慮和抑鬱

心理健康｜學童的情緒健康一向都備受關注，不過，父母的心理健康問題都不容忽視。哈佛大學曾研究過父母和青少年心理健康之間的聯繫，揭示了親子關係對心理健康的深遠影響。哈佛大學更列出四種策略，以預防青少年焦慮和憂鬱加劇。



哈佛大學教育學院發布調查關於《關懷照顧者：父母與青少年心理健康之間的關係》，旨在調查美國青少年患有精神疾病的潛在原因和預防策略。數據表明，父母的焦慮和憂鬱率與青少年的相似。

三分之一家庭受情緒困擾

研究團隊於2022年展開調查，共收集了321組家庭的數據。研究指出，當18%的青少年患有焦慮症時，當中亦同時約20%的母親和15%的父親表示患有焦慮症。 15%青少年表示自己患有憂鬱症時，約16%的母親和10%的父親也表示有憂鬱症。根據研究團隊基於家長數據的估計超過三分之一的青少年當中，至少有一位父母患有焦慮症或憂鬱症，可見父母和子女的心理健康有著密切的關係。

近40%的青少年也表示，他們「有點擔心」父母中至少一位會出現心理健康問題。他們同時會選擇迴避處理父母的情緒問題，不單止不會過問父母的情緒，同時既不會主張傾訴自己的問題，避免增加父母的負擔。

預防焦慮和抑鬱的四項策略

報告提出了四種策略來緩解父母的情緒問題，指導父母在了解子女的情緒健康的同時，並提供重要的情感支持，減少父母抑鬱和焦慮對青少年的影響，並避免破壞親子關係。

1. 傾聽青少年的心聲

許多青少年表示，他們希望父母能傾聽、並主動關心他們。研究團隊建議，父母可以通過以「開放和好奇」的態度接近子女，認真傾聽他們的想法並嘗試理解，而不是急於批評或提供解決方案，從而成為青少年「重要的傾訴對象和顧問」。

2. 了解焦慮和抑鬱的基本知識

父母需要了解有關焦慮和抑鬱的基本知識，包括這些疾病的不同類型和階段，以及如何判斷青少年何時需要專業幫助。

3. 談論他們自己的心理健康挑戰

父母可以與子女討論自己正在面臨的心理健康問題，讓孩子不會將父母的情緒困難歸咎於自己的身上。例如，父母可以直接向青少年解釋，他們的情緒問題與孩子無關。不過，研究人員亦同時提醒：「父母過多的披露可能會讓孩子感到害怕」。

4. 幫助青少年找到目標

36%的受訪青少年表示，他們幾乎沒有或完全找不到「人生的目標和意義」。研究人員指出，缺乏人生目標和抑鬱、焦慮之間存在強烈的關係。父母可以通過服務和社區支援，幫助青少年找到人生的目標和意義。