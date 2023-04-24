教養｜精神科醫生媽媽提醒家長避免幾句話 打擊孩子自信易患抑鬱

家長不以爲意的説話，可對孩子造成深遠的傷害。一名任職精神科醫生的媽媽早前收集了一些小朋友們的心聲，她表示小朋友聽見這些説話，會對孩子產生長遠的心理影響，更會因降低孩子自信心，成人後容易患上憂鬱症。因此，她提醒愛惜孩子的家長們，記得盡量避免以下的説話，讓孩子健康快樂地成長。

（資料授權：精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama）



Facebook專頁「精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama」版主為一名精神科醫生，同時是一名母親， 關注兒童身心全面發展，不時分享育兒的實用資訊。她早前在專頁分享幾句家長宜避免的説話，因孩子聽到這些話會受到不同方面的心理傷害，對日後成長帶來負面影響，嚴重會導致容易患上抑鬱症。

家長衝口而出的晦氣説話，有機會對孩子成長帶來長遠負面影響。（photoAC圖片）

「你再曳，不聽話，我就不要你了！」



孩子聽到後會感到害怕，不但缺乏安全感，更會對父母產生恐懼。

「哥哥的成績比你好很多！」



這類有比較或貶低孩子性質的説話容易損害孩子的自尊心。

「想要零用錢，就要今次成績考得好。」



以金錢和物質引誘孩子，會將孩子本身建立於學習的興趣轉移到外在物質，從而削弱孩子的學習動力。

「今日媽媽心情好，未做完功課都讓你看一會電視吧。」/ 「我今日返工已經很累，你做完功課也不要看電視吵著我！」



家長根據自己心情設立規矩，用不同規矩處理一樣的事情，會令孩子感到疑惑，故家長謹記要設立一致的規矩。

「你不用想，只要跟着我的話做就對了！」



家長應嘗試理解孩子的想法，並與孩子溝通。家長强迫孩子接受自己的一套，只會令孩子失去思考和決策能力。

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