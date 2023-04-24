教養｜精神科醫生媽媽提醒家長避免幾句話 打擊孩子自信易患抑鬱

撰文：小山
出版：更新：

家長不以爲意的説話，可對孩子造成深遠的傷害。一名任職精神科醫生的媽媽早前收集了一些小朋友們的心聲，她表示小朋友聽見這些説話，會對孩子產生長遠的心理影響，更會因降低孩子自信心，成人後容易患上憂鬱症。因此，她提醒愛惜孩子的家長們，記得盡量避免以下的説話，讓孩子健康快樂地成長。
（資料授權：精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama）

Facebook專頁「精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama」版主為一名精神科醫生，同時是一名母親， 關注兒童身心全面發展，不時分享育兒的實用資訊。她早前在專頁分享幾句家長宜避免的説話，因孩子聽到這些話會受到不同方面的心理傷害，對日後成長帶來負面影響，嚴重會導致容易患上抑鬱症。

家長衝口而出的晦氣説話，有機會對孩子成長帶來長遠負面影響。（photoAC圖片）

「你再曳，不聽話，我就不要你了！」

孩子聽到後會感到害怕，不但缺乏安全感，更會對父母產生恐懼。

「哥哥的成績比你好很多！」

這類有比較或貶低孩子性質的説話容易損害孩子的自尊心。

「想要零用錢，就要今次成績考得好。」

以金錢和物質引誘孩子，會將孩子本身建立於學習的興趣轉移到外在物質，從而削弱孩子的學習動力。

「今日媽媽心情好，未做完功課都讓你看一會電視吧。」/ 「我今日返工已經很累，你做完功課也不要看電視吵著我！」

家長根據自己心情設立規矩，用不同規矩處理一樣的事情，會令孩子感到疑惑，故家長謹記要設立一致的規矩。

「你不用想，只要跟着我的話做就對了！」

家長應嘗試理解孩子的想法，並與孩子溝通。家長强迫孩子接受自己的一套，只會令孩子失去思考和決策能力。

《 內容獲「精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama」授權轉載》

教養｜「像你媽媽一樣笨！」兒子朋友口出狂言　但事主更介意一事教養｜舉家日本旅行　孩子搭乘電車做錯一事　惹當地人斥沒公德心原生家庭影響一生教養不當或令孩子壓抑情感討好他人易陷有毒關係教養｜孩子駁嘴反叛難教？先別爆發情緒　試用「3部曲」跟他溝通教養｜孩子做錯事更發脾氣？別跟他們原地爆炸　2招不用鬧更有效教養｜孩子在外尖叫、哭鬧被罵：識生唔識教！家長、旁人應這樣做育兒教養｜如何教出自律EQ高孩子？家長21日網上自學教養孩子技巧教養｜仔仔太黐身港媽靈機一動畫時間線解釋日程大不同：同佢講數教養│父母要避開講這三句説話 易令孩子泄氣 萌生放棄念頭
親子
親子關係
教養
育兒