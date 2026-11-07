Elon Musk送全美兒童SpaceX股票　首富母親揭育兒秘訣：不設規矩

美國首富Elon Musk（馬斯克）早前宣布將於2027年，向美國每名兒童贈送1股SpaceX股票，預計約有7,200萬人受惠，股票總值估計高達105億美元。Elon Musk成功的背後少不了母親Maye Musk（梅耶）的支持，她曾分享自己的育兒理念，不設規則，透過「放手」培養子女的獨立性。



Elon Musk宣布向全美兒童送股票 料約7200萬人受惠

人工智能巨頭Anthropic早前宣布將撥出5%股權成立公共利益基金。Elon Musk隨即在X平台反擊，認為科技企業的回饋不應交由官僚化的基金運作，而應「直接把股份交給公眾」，隨後他表示將於2027年從自己持有的SpaceX股份中，向全美兒童送出1股股票。他更透露這只是眾多計劃中的第一步。

根據美國人口普查局數據，美國18歲以下的人口約佔總人口的21.1%，大約7,200萬人。如果按當時每股147.52美元估算，每名兒童可獲得約1,150港元的股票，這項計劃預計總值約105億美元（約819億港元）。

透過「Trump Accounts」帳戶派發

美國總統特朗普亦於同日在社交平台感謝Elon Musk的慷慨捐贈，並表示Elon Musk將透過「Trump Accounts」（特朗普帳戶，又稱530A帳戶），向兒童發放SpaceX股票。美國政府透過法案設立專為兒童而設的「Trump Accounts」，未滿18歲並持有美國社會安全號碼的兒童均可開設帳戶。

SpaceX高層率先贈股 逾200萬名兒童受惠

除了Elon Musk提出的計劃，SpaceX總裁兼營運總監Gwynne Shotwell與丈夫Robert亦已宣布，將捐出超過200萬股SpaceX股票，予11至17歲、居住於指定低收入地區的兒童，預計於2026年12月開始分派。

Elon Musk創業屢遭外界質疑 母親Maye始終相信和支持

除了事業上的成就，馬斯克的家庭背景及成長經歷亦一直受大眾關注。他的母親Maye Musk（梅耶）曾公開分享自己的育兒方式，講述自己是如何培養子女的獨立性和責任感。

Maye曾經在接受訪問時憶述，當年Elon Musk離開PayPal後，曾問她自己下一步應該發展電動車、火箭，還是太陽能？當時她認為兒子已經非常努力，建議他專注發展其中一項。

結果，他沒有聽母親的建議，最終選擇同時發展多項業務。他創立了6間公司，當時外界都認為他會失敗，但如今卻取得成就，令她感到非常自豪。

放手育兒培養子女獨立性 永遠是孩子的後盾

Maye指Elon Musk的思考方式自小就與眾不同，他小時候經常陷入沉思，甚至在只有3歲時，已經能提出一些令人驚訝的深刻見解。他從小就有敏銳的觀察力，還能清楚描述和理解事物。

她在育兒方面沒有設下任何規則。她以往在單親撫養三個孩子時，每天從早到晚都在工作，忙到根本沒時間管束孩子，只能要求他們必須對自己負責。這種放手的育兒方式，令他們很早就變得獨立。

她始終支持與信任孩子的決定，亦願意成為他們的後盾：「如果他們押上一切最後失敗了，他們隨時可以回來睡我的沙發。我知道他們有能力重新開始」。