張書豪上節目嘆育兒比拍戲累10倍！揭暫拒歐陽妮妮追二胎真實原因

張書豪親自當起全職奶爸後，才真正體會到家庭主婦有多辛苦，忍不住直呼：「我是真的佩服！」



「帶小孩比我工作（演戲）累至少10倍以上！」張書豪在大陸實境節目《我家那閨女2026》中分享全職奶爸生活，從哄睡、洗澡到刷牙，幾乎親力親為，也因此更深刻體會家庭照顧者的辛苦。

面對減少接戲，他卻說「不會覺得犧牲」，因為陪伴孩子成長的這些年，對他而言更重要。談到第二胎，他也坦言自己還沒準備好，背後除了育兒強度，更藏著他對「成為父母」這件事的高標準。

張書豪成為全職奶爸：哄睡、洗澡、刷牙通通自己來👇👇👇

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談起目前的奶爸生活，張書豪透露，自己幾乎包辦了孩子日常照顧，從中午、晚上的哄睡，到洗澡、刷牙等大小事，都親自參與。

真正投入育兒之後，他才發現，原本看似平凡的家庭日常，其實非常耗費體力與心力。

張書豪直言：

我是真的佩服家庭主婦，帶小孩比我工作（演戲）累至少10倍以上！

這句話之所以讓人有感，或許正是因為許多照顧者都知道，育兒的「累」不只是身體疲憊。

沒有固定下班時間、沒有真正的休息，也很難完整地把工作放下。孩子睡了，可能還有家務；孩子半夜醒來，照顧者也得跟著起床。日復一日，看似沒有驚天動地的大事，卻是一件又一件不能停下來的小事。

而當一個原本習慣工作的成年人，真正進入這樣的生活節奏，也更容易看見家庭照顧者過去不容易被看見的付出。

「如果要我選，我覺得陪他的這些年更重要」

成為全職奶爸，也代表張書豪這幾年把更多時間留給了家庭與孩子。

節目中，陳妍希問他，為了照顧孩子而減少甚至暫停接戲，會不會覺得可惜？甚至認為自己因此犧牲了演藝工作？張書豪的答案相當堅定。

他坦言，帶孩子真的很累，但親自陪伴孩子成長，也讓他獲得許多只有父子之間才有的互動與回饋。

因此，他並不把這段時間定義成「犧牲」。

我不會覺得犧牲，如果要我選，我會覺得陪他的這些年會更重要。

對張書豪而言，暫時放慢演藝工作的腳步，不代表人生少了什麼，反而是把一段無法重來的成長時光，留給了孩子。

孩子會長大，錯過的童年卻無法重播。

張書豪：「孩子出生以後還過得像單身，是因為辛苦的是另一半」

而談到成為父母之後的生活變化，張書豪也認同一句Rain說過的話：「孩子出生以後，你就沒有自己了。」

但在他的理解裡，這並不是單純的「犧牲」。而是責任。

他認為，孩子不是一個可以隨時替換的物品，當一個生命來到這個世界，就代表父母必須為這個生命負起責任。

他也觀察到，有些人成為父母後，生活卻依然維持著近似單身時的狀態，想去哪裡就去哪裡、想做什麼就做什麼，彷彿孩子的出生並沒有真正改變自己的生活。

其實也沒有錯，只是那些不在家的時光，可能是辛苦的另一半，正努力的陪伴著想著你的孩子。

這段話其實點出育兒中一個容易被忽略的問題：孩子出生後，真正改變的究竟是誰的生活？

如果一個家庭只有一個人真正進入「父母模式」，另一半仍然過著接近單身的生活，那麼所謂的共同育兒，很容易最後變成某一個人的獨自承擔。

想知道另一半適不適合當父母？張書豪：從照顧寵物就能看出來

張書豪甚至分享了一個很生活化的觀察：如果正在考慮和另一半生孩子，而兩人剛好也一起養寵物，那麼「寵物是怎麼被照顧的」，其實就是一個值得觀察的縮影。

張書豪與老婆歐陽妮妮以及他們的寵物貓（IG@bryanchang1988）

如果連寵物都不願意用心照顧，那麼未來面對孩子時，可能也很難期待對方突然變成一個高度投入的照顧者。

這個觀察雖然直接，背後其實是在提醒準爸媽：生孩子之前，真正需要討論的，不只是「要不要生」，還包括「生了之後誰來照顧？」

誰負責夜奶、誰哄睡、誰接送、誰處理孩子生病？家務怎麼分配？其中一個人需要暫停工作時，又該如何支持？

這些問題，往往比一句「我會幫忙」更重要。

歐陽妮妮想拚二寶，張書豪擔心更沒有放鬆時間

也因此，當節目談到第二胎時，張書豪的態度就更加值得玩味。

歐陽妮妮透露，自己過去其實曾想生3個孩子，如今則覺得2個剛剛好，也期待第二胎能迎來一個女兒。（IG@bryanchang1988）

歐陽妮妮透露，自己過去其實曾想生3個孩子，如今則覺得2個剛剛好，也期待第二胎能迎來一個女兒。不過當被問到二胎計畫何時實現，她則無奈表示，張書豪目前「還沒鬆口」。

面對陳妍希追問，張書豪也坦言，自己並不是完全不想生，只是偶爾還是會渴望擁有一點能夠獨自放鬆的時間。

更重要的是，他也捨不得另一半原本擁有的個人時間，因為孩子增加而進一步被壓縮。

換句話說，他擔心的或許不只是「再養一個孩子會不會更累」，而是兩個孩子出生後，夫妻兩個人的生活會變成什麼模樣。

歐陽妮妮笑虧：因為你對育兒標準太高了

一旁的歐陽妮妮則笑著點出另一個可能的原因。她認為，張書豪對於照顧孩子的標準非常高。

目前只有一個孩子時，張書豪覺得自己還能「Hold得住」，可以按照自己的標準把孩子照顧好；但如果增加第二個孩子，就勢必需要另一半投入更多。

問題是，在張書豪心中，歐陽妮妮是否能達到他的育兒標準，似乎也成為他遲遲沒有點頭的重要原因。

聽起來有點好笑，卻也讓人看到育兒生活中另一個常見課題：當一個人對育兒要求很高，另一半究竟是「幫忙的人」，還是同樣擁有決策權與責任的共同照顧者？

因為當標準只有一個人說了算，「我來比較快、我來比較好」久而久之，也可能讓另一半越來越不知道自己該怎麼做。

育兒不是誰犧牲比較多，而是兩個人一起重新安排人生

張書豪的分享之所以引發共鳴，也許不是因為「爸爸帶小孩比工作累10倍」這句話有多驚人，而是他讓更多人看見：育兒本身就是一份高度投入的工作。它需要時間、體力、耐心，也需要放棄一部分原本屬於自己的自由。

但成為父母，並不代表其中一個人就必須永久消失。

真正理想的家庭關係，或許不是計算「爸爸犧牲多少、媽媽犧牲多少」，而是兩個人在孩子出生之後，一起重新討論人生的分配方式。

誰今天累了，就讓對方多接手一點；誰需要自己的時間，就讓另一個人把孩子接過來。

因為孩子需要的，不只是有人照顧，更需要看見爸爸媽媽如何一起生活、一起承擔，也一起保有成為自己的權利。

而這或許也是張書豪這段奶爸分享最值得被看見的地方——陪伴孩子不是犧牲，而是一種選擇；但這份選擇，也應該由家庭裡的兩個人一起做。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：張書豪敬佩家庭主婦：「帶小孩比演戲累10倍！」簡直媽媽嘴替：有孩子後過得像單身，都是辛苦到另一半！】