打開孩子心扉由日常對話開始 3招累積信任、讓孩子感到被理解重視

孩子是否願意分享，往往與過往的溝通經驗有關。當孩子願意打開心扉分享，成年人亦要抱持開放態度聆聽、理解他們的感受，並以平靜和尊重的方式回應，孩子便能在日常相處中逐步建立對成年人的信任和安全感。

作者：香港心理學會輔導心理學部主席彭俏詩女士



親子關係猶如「愛心銀行」儲備：心理學家拆解優質陪伴4大關鍵

香港救助兒童會透過【「童」你每一刻】活動，邀請香港心理學會輔導心理學部主席彭俏詩女士作分享。她以「心靈愛箱」形容孩子對關愛和情感連結的需要，並把親子關係比喻為「愛心銀行」。家長每一次專心陪伴、具體肯定和適切支持，都是為關係「存款」。每個孩子接收關愛的方式不盡相同。有些孩子重視具體的讚賞，有些珍惜與父母專心相處的時間，亦有孩子較能從實際支持中感受到愛。家長可留意孩子如何回應不同的關愛方式，並以他們需要的方式給予適切的支持。

彭俏詩女士表示：「優質陪伴的重點不一定是時間有多長，而是家長能否在相處時全心留意孩子。每天一段專心相處的時間、一句具體看見孩子努力的鼓勵說話，或在他遇到困難時先耐心聆聽，都能讓孩子知道自己受到重視。這些看似微小的日常互動，可以慢慢累積孩子的安全感，以及對成年人的信任。」

打開心扉從日常對話開始：專家教3招讓孩子感受被愛與尊重

每一次日常對話，都是讓孩子感受理解和建立信任的機會。香港救助兒童會綜合研究結果及專家意見，鼓勵家長及照顧者從以下三個行動開始，讓聆聽和關愛融入每天相處：

第一招｜專心陪伴：放下手機全心在場 從餐桌與睡前開啟「無壓閒談」

對話重點不只在於相處時間有多長，而是暫時放下電話和其他事情，可從一起吃飯、散步、乘車或睡前開始閒談，並專心留意孩子。即使孩子沒有特別分享甚麼，持續而穩定的陪伴，也能讓他感受到自己受到重視。

第二招｜先處理心情再處理事情：忍住說教批評 用同理句式接住情緒

當孩子分享不開心的經歷，家長可先回應他的感受，例如：「聽落你好似好失望」或「呢件事令你好擔心」。不必立即批評、說教或提出解決方法。待孩子的情緒逐步平復後，再與他一起了解事情，思考下一步可以怎樣做。當孩子先感受到被理解，便更有空間讓他整理情緒去面對問題。

第三招｜尊重孩子步伐：不必緊迫盯人 一句「我永遠喺度」給予安全感

若孩子未準備好，不必反覆追問。家長可以告訴他：「你未想講都唔緊要，準備好嘅時候，我會喺度。」其後再自然關心和跟進，讓孩子知道大人的關心並非短暫，而是會持續陪伴和支持他，並感受到自己的意見和感受獲得認真對待。

拆解個案求救訊號：從日常微小變化看見孩子「未說出口的委屈」

孩子未必每次都能清楚表達自己的感受，因此家長及照顧者需要持續關注孩子日常的情緒和行為變化，去了解他們的內心需要。

11歲的Ivan對自己的學業表現要求甚高，當成績未如理想時便會獨自哭泣，失望和憤怒有時更會積壓數天。弟弟出生後，他一方面疼愛弟弟，另一方面亦因父母的時間和關注被分薄而感到妒忌。媽媽留意到他常把不開心的事情藏在心裏，亦擔心他長大後會成為一個不願意與人分享心事的人。