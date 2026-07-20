一家人在客廳安靜無話說？教2大情感溝通方法　有效修復家庭關係

以下內容節錄自《智慧型手機拆散的家庭關係》。



有人問，其他人一定要回應

客廳裡的溝通，關鍵並不在於彼此說了多少話，而在於讓家庭成員之間能察覺彼此的情緒，以及相互契合的節奏。情感的語言與年齡無關，每個人都需要練習。

即使笨拙也無妨，重要的是願意開口的心，以及願意傾聽的意願。在安靜的客廳裡，讓我們重新、慢慢的練習溝通的藝術。修復，就從這裡開始。

接下來，我會介紹幾個從今天就能逐一實踐的方法。

這些是身為一位養育兩名高中生的媽媽，我實際嘗試過，或正準備付諸行動的練習。無論是忙碌的家庭、略顯生疏的關係，或不多話的家人也都適用。

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◆家庭日記本

家人共用的日記本，是個彼此共享生活的小空間能表達平時不易說出口的情緒。忙碌了一整天，有人因疲憊而變得沉默，也有人把難過的心情悄悄壓在心底。這時，日記本便成了代替言語傳遞心意的通道。

方法其實很簡單。只要在客廳放一本家庭日記，大家輪流寫下一、兩句當天的心情或發生的事就好。像是：

「今天和媽媽一起吃飯，很開心」、

「今天朋友不聽我說話，有點難過」、

「誰把我藏在冰箱裡的果凍吃掉了？」



真誠而輕鬆的開始書寫就行。

即使是畫一張圖、寫一行字也都可以。一開始或許會有些尷尬，但當日子一天天累積，彼此的情緒也會浮現。有的日子寫下笑聲、有的日子寫下歉意；有的日子是疲憊、有的日子是孤單，也有一些日子，寫出原本未曾察覺的感謝。

像這樣一點一滴記錄後，家人之間也會重新靠近。這本家庭日記能讓大家學著了解彼此在想些什麼。

應用

如果家中有不喜歡寫字的成員，比起有橫線的筆記本，不妨改用可以畫圖或隨手塗鴉的迷你素描本。如果「日記本」這個名稱讓人覺得有壓力，也可以改稱為留言本、圖畫日記或塗鴉本。

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◆家庭語音日記

家庭語音日記，是以聲音留下情感的記錄方式。有時，比起長篇文字，一句用聲音說出的話，反而更能承載心意。

在一天結束時，可以各自打開手機的錄音功能，簡單說上一分鐘，像是：

「今天有點低落」、

「我今天聽到一件很好笑的事」、

「吃飯的時候太安靜，覺得有點奇怪」等，輕鬆、真誠的說就好。



不論大人或孩子，都不需要長篇大論，而是練習把情緒放進聲音裡。這些錄音累積起來，就像一個小小的廣播電臺，在家人彼此相處的時間裡，一點一滴堆疊。某一天再回頭聽，會聽見當時未曾察覺的情緒，也會讓那些已經流逝的片刻，溫柔的再次浮現。

話語會消散，但聲音會留下。那份溫暖的餘韻，會慢慢喚回家庭的溫度。把這些語音日記彙整起來，保存為「我們家的聲音檔案」，也會是一段美好的回憶。

應用

如果覺得每天都做有負擔，也可改為每週一次，或只在心情好的時候錄音。也可延伸以「記錄今天的聲音」的方式進行，會更有趣。像是把晚上打開電鍋的聲音、笑聲、雨聲等日常聲響一併錄下來，能讓回憶更加豐富立體。

《智慧型手機拆散的家庭關係》書本封面（大是文化授權使用）

書名：智慧型手機拆散的家庭關係



作者簡介：李恩京（이은경），韓國知名兒童教育專家，同時也是30萬家長的導師。她經營的YouTube頻道「機智小學生活」，累積觀看次數達3,000萬次，已成為韓國具代表性的教育內容之一。她也在韓國各大公共機構與教育機構中，舉辦強化親子關係連結的講座。她強調，比起學習方法，更重要的是建立關係；比起管教，更應重視溝通。

曾任小學教師15年，長期觀察教室的變化，同時在養育兩個兒子的過程中，親身經歷家庭關係破裂的危機。她指出，個人化的演算法正使家庭關係疏離，並提出讓家庭重新連結的實踐方法。著有《我決定成為一個溫柔的觀察者》、《陪伴青春期兒子的父母說話課》（以上中文書名皆暫譯）等多本暢銷書，持續探索讓家庭共同成長的可能。



譯者簡介：林艾書，東吳大學日本語文學系畢業，曾於出版社擔任圖書編輯，熱愛韓國與日本文化。希望透過翻譯，讓更多臺灣讀者感受到語言與文化交流的美好。



出版社：任性出版



【本文獲「大是文化」授權轉載。】