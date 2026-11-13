黃仁勳撐子女追夢女兒曾因一句話改讀烹飪　當廚師赴藍帶學院進修

英偉達（NVIDIA）創辦人兼前行政總裁黃仁勳最近備受全球關注，他兩名子女的背景亦引起外界好奇。36歲的兒子黃勝斌（Spencer Huang）及35歲的女兒黃敏珊（Madison Huang）如今都在英偉達工作，但兩人在加入科技業前，原來曾經有截然不同的職業背景。



子女非科技出身 曾開酒吧當廚師

黃仁勳與妻子Lori Huang（Lori Mills）於1985年結婚，於1990年及1991年分別誕下兒子黃勝斌及女兒黃敏珊。兩人在加入英偉達前，其實曾各自投身不同領域，兒子曾在台灣經營酒吧，女兒曾當過廚師，職業背景與科技業截然不同。不過，最終兩人都重返校園攻讀商科學位，並先後加入英偉達。

黃敏珊曾投身餐飲業 赴多國進修廚藝

黃敏珊現時在英偉達擔任實體人工智能平台產品及技術市場推廣高級總監。在加入英偉達前，她曾經投身餐飲行業，在2012年於美國烹飪學院（CIA）畢業，取得學士學位。

她在邁阿密、紐約及三藩市的餐廳廚房工作一段時間後，前往法國巴黎的藍帶國際學院受訓，並先後到葡萄牙及倫敦進修，累積廚藝及餐飲管理經驗。

轉戰商界逐步晉升英偉達高層

之後，黃敏珊開始投身企業管理，她曾加入法國奢侈品集團LVMH，從事市場推廣策略及業務發展工作。後來，她於倫敦商學院攻讀工商管理碩士學位，專注於商業策略及市場推廣。她於2020年加入英偉達，由實習生做起，逐步晉升至管理層。

曾因父親一句話改變大學志願

黃敏珊曾表示，由於父母都是電機工程師，她從小便以電機工程為升學目標，更向多間大學提交申請。但是，黃仁勳知道女兒熱愛烹飪，於是便鼓勵她追尋自己真正熱愛的領域。最終在父親的支持下，黃敏珊改變升學方向，撤回電機工程課程的申請，轉而報讀美國烹飪學院。

黃勝斌曾赴台灣學中文 與友人合夥開設酒吧

黃勝斌加入英偉達前，亦曾從事與科技業截然不同的工作。他於2012年從芝加哥哥倫比亞學院畢業，取得國際行銷與文化研究學位。大學畢業後，他到台灣進修中文。後來，他與朋友合夥在台北創立一間名為R&D Cocktail Lab的酒吧。

隨後，他於紐約大學攻讀工商管理碩士，主修科技產品管理、商業策略及商業分析，並於2022年畢業。畢業後，黃勝斌便加入英偉達，目前擔任機器人業務產品總監，負責機器人軟件產品策略。

黃仁勳鼓勵子女將興趣化為熱愛

黃仁勳一直支持子女追求自己的興趣，鼓勵他們發揮所長，而非盲目追隨父親的成功之路。黃勝斌曾在接受訪問時分享父親的教導：「我父親給予我們的大部分都是智慧，你必須明確地找到自己的強項和弱點，這樣你才能變得更好，每個人剛開始都是以興趣出發，但你必須學會去熱愛它。」