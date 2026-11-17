一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「分娩抉擇與產後黃金修復期」、「守護孩子未來的健康」、「產前準備與挑選陪月指南」、「孕期營養與飲食關鍵」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。



免費登記參加！

活動詳情：

日期：2026年12月12日（星期六）

時間：上午10時正至下午3時正

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）

九龍灣德福花園平台P13-14號（四季軒）

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

免費登記參加！

參加者可獲贈精美禮品包乙份。

請注意：每位已登記出席者需完成上午場或下午場講座，於活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2026年12月09日晚上11時59分

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「新手爸媽講座」。

上午場【10:00 - 12:00】

時間：10:30 - 11:00

主題：新手父母產後無憂指南：由陪月照顧到產後專業修復全攻略

講者：奇寶陪月團隊創辦人 奇寶姨姨

- 產前超前部署：待產包與月子期一站式規劃

- 揀陪月避坑指南：4 步教你精準挑選好陪月

- 產後修復密碼：點揀紮肚師 × 陪月紮肚結合

- 全週期身心支援：從產前到產後的一條龍全方位守護

時間：11:15 - 11:45

主題：【產前必修課】幹細胞守護孩子未來的健康

講者：生寶臍帶血庫 臍帶血資深顧問 Venus Wan

免費登記參加！

下午場【13:00 - 15:00】

時間：13:30 - 14:00

主題：中主題西醫教路：從順利分娩到「黃金月子期」產後修復全攻略定位

講者：婦產科專科 李文軒醫生 + 註冊中醫師 林家揚醫師

Part 1 - 從醫學角度為準媽媽提供最權威的分娩與坐月指導

- 分娩前準備（順產 vs 剖腹）、產後傷口復原（會陰/剖腹傷口）、產後出血與盆底肌復原評估

- 產後惡露排空、坐月分階段進補（避免過早大補塞奶）、母乳通乳與體質調理。

Part 2 - 產後迷思定位

- 順產 vs 剖腹產：如何選擇？

- 產後復原速度真的差很多嗎？

- 坐月禁忌：坐月到底能不能洗頭吹風？（西醫衛生防感染 vs 中醫保暖防風寒）

- 產後進補：生完立刻喝大補湯容易塞奶？中西醫看產後飲食調理。

- 盆底肌與體形修復：產後尿失禁與腹直肌分離該何時及如何處理？

時間：14:15 - 14:45

主題：有機由懷孕開始

講者：營養學家 張健怡女士

張健怡女士具備食品與營養學及公共衞生背景，現為香港大學公共衞生碩士研究生。她畢業於英國阿爾斯特大學，獲授食品與營養學榮譽理學士學位，並持有美國加州大學聖塔克魯茲分校兒童營養與健康證書。她亦獲頒由香港醫學組織聯會及香港心臟專科學院合辦的「心血管醫學證書課程2026」出席證書。在實務經驗方面，張女士曾於香港港安醫院（司徒拔道）營養部工作，並於本地營養中心累積營養服務、健康教育及飲食推廣經驗。她現為香港營養學會健康促進委員，並擔任「醫ZONE」營養專欄撰稿人。她致力以循證營養知識及實用飲食建議推廣健康生活，並關注兒童營養、心血管健康及公共衞生教育。

免費登記參加！

講座條款及細則

參加者於登記後，將會收到電郵登記確認通知。

由於座位數量有限，若報名人數過多名額將以先到先得形式決定。成功登記者將於講座前收到電郵通知並回覆確認出席。活動當日請出示確認電郵，並由現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場。

每位參加者必須準時到達現場登記，遲到之參加者可能不獲安排入場。

每位已登記出席者完成上午場（10:00 - 12:00）或下午場（13:00 - 15:00）講座，活動完結後才即場獲得禮品包一份，禮品禮物隨機送出，名額共300份，送完即止。

主辦單位有機會將活動當日所拍攝的相片或影片作日後宣傳用途。

參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》。

「香港01」擁有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者。

惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前3小時香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，「香港01」將有權取消或順延活動，毋須另行通知。

參加提交資料即表示同意（HealthBaby 生寶臍帶血庫、奇實陪月、EC Healthcare 醫思健康及任何第三方合作夥伴、贊助商 ）使用您的個人資料，包括使用和提供您的個人資料，以作接收推廣。

如有任何爭議，「香港01」將保留一切最終決定權。

有關「講座突擊問答送大獎環節」條款及細則

參加者參與是次活動之同時，即代表同意並接受以下條款及細則之約束。如有違反，「香港01」有權隨時取消其參加及獲得獎品之資格。

得獎者需遵照指定程序換領獎品（包括指定日期、時間及地點）並提供相關個人資料以核實得獎者身分。

所有積分獎賞/禮品/得獎名額不設轉讓、補發、退換或兌換成現金或作任何商業用途。若得獎者未能於限期前換領／使用獎品、或未能取得聯絡、或其參加者帳戶因任何原因未能登入，即表示其放棄領取獎品之權利，其得獎資格將被取消，主辦單位不作另行通知，並將不會安排補發獎品，「香港01」將保留處理有關獎品的權利。

如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取獎品，包含但不限於以其他非正式途徑參加活動、違反或侵犯「香港01」的權益等，「香港01」有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

所有產品或服務之宣傳資料、圖片或售價（如有）只供參考。

如有關是次活動所派發獎品出現缺貨等情況，「香港01」保留更改所派發的獎品之權利。

參加者參加是次活動屬自願性質，明白及接納「香港01」並非所提供獎品之供應商。因此有關各項獎品的各方面（包括但不限於質素、保養維護、供應量、商品陳述、任何虛假商品說明或具有誤導性、含糊、遺漏、不明確陳述或供應商之僱員、負責人或代理人之不良營商手法），「香港01」均毋須負上一切法律責任及賠償。

所有禮品之使用須受有關供應商所訂定之條款及細則約束（如適用）。所有獎品／獎賞之使用須受有關贊助商/供應商所訂定之條款及細則約束，及與「香港01」無關；如對獎品／獎賞之使用有任何異議或爭議，贊助商／供應商保留最終決定權。「香港01」不會為獎品／獎賞提供任何運輸、保養、維修、或與使用獎品／獎賞相關的任何服務。

任何涉及換領、兌換、使用獲贈獎品所招致的間接、特殊或衍生的傷害、損失、成本、索賠或任何類型的費用，「香港01」概不負責。

所收集之個人資料僅供是次活動核實身分、聯絡及領獎之用。參加者提供個人資料即表示同意「香港01」之《私隱政策聲明》。

如對是次活動有任何異議或爭議，「香港01」保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行通知。

有關是次活動的條款及細則，一概以此版本為準。