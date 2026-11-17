天文台預計，一道冷鋒會在周三（18日）稍後橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，預計本周五（20日）市區氣溫最低15度，周六凌晨本港氣溫降至最低約為14至15度。天氣轉冷，不少家長都擔心孩子著涼或氣管不適，以下整理天冷的穿衣注意事項、5個紓緩氣管不適的穴位及3款湯水食譜，供家長參考。



手腳冰冷不代表要添衣 應以頸背溫度判斷

天氣開始轉冷，早晚溫差較大，不少家長擔心小朋友著涼或出現氣管不適，會特別注意保暖。但是，在為小朋友添衣時，家長不應單憑手腳溫度判斷是否夠暖，手腳的溫度不能作準，應考慮孩子的體質是否怕冷或是怕熱。

家長可以摸小朋友的頸背及鎖骨位置，判斷是否夠暖。如果這些位置已經夠暖，便毋須再添加衣服。如果小朋友手腳冰冷，但頸背已經出汗，不停添衣反而會令身體過熱，更易引起皮膚問題、濕疹發作。

天氣轉冷穿衣注意3大要點

天氣寒冷，穿衣時應注意以下幾點：

1. 採用洋蔥式穿衣法：洋蔥式穿衣分為內、中、外三層，能隨時調節溫度。內層選擇排汗、透氣的薄內衣；中層主要是保暖，可選擇毛衣、搖粒絨等保暖衣物；外層應選擇防風衣物，例如防風外套、風褸或厚實大褸等。

2. 注意頸部及胸口保暖：外出時可以穿有領的衣服或外套，為頸部及胸口保暖。如果容易因冷空氣導致氣管不適，也可用頸套或圍巾遮蓋口鼻。

3. 出汗後及時換衫：如果小朋友在活動時流汗，應在活動後盡快換上乾爽衣物，以免影響衣服的保暖效果。

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：

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5個緩解氣管敏感穴位

1. 列缺穴：位於前臂橈側，當腕橫紋上2寸的位置，這是肺經的重要腧穴，能夠調理肺氣、緩解咳嗽及氣短。有助治療氣管過敏、喘息。

2. 天突穴：位於胸部正中線，鎖骨上1-2指的位置。這個穴位能夠疏通肺氣，幫助緩解咳嗽、喘息等症狀。按壓此穴位有助於改善氣道通暢性。

3. 合谷穴：位於手背部，拇指和食指之間的凹陷處。這個穴位具有調理全身氣血、強化免疫力的作用，對於治療氣管敏感有輔助作用。

4. 肺俞穴：位於背部，第三胸椎棘突下1.5寸的部位，屬於肺經的腧穴。有助於調理肺的功能，緩解由於氣管敏感引發的呼吸困難。

5. 中府穴：在胸部，鎖骨下1寸，前正中線旁開6寸處。這個穴位有助宣肺理氣，止咳化痰，緩解氣管敏感症狀。

按摩方法：使用拇指或食指輕輕按壓這些穴位，每次持續1-2分鐘，力度適中避免過重。

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紓緩氣管不適必知3款湯水食譜

1. 秋冬潤燥飲

材料：

- 杏仁10克

- 百合15克

- 枇杷葉10克

- 川貝母5克

- 蜜棗3枚

- 水500毫升

功效：有效疏風清熱，潤肺止咳，化痰平喘。幫助氣管舒展，特別適合氣管敏感的患者，能有效防治氣管過敏症狀。

2. 陳皮川貝燉雪梨

材料：

- 陳皮10克

- 南北杏10克

- 大雪梨2個

- 川貝3-5克

做法：陳皮浸軟後切幼絲，川貝研碎備用。雪梨近頂部處切開挖走梨心和核，保留梨皮，將梨分裝在兩個小燉盅內，平均加入陳皮絲、杏仁、川貝，隔水燉1.5小時以上即可。

功效：川貝味甘性微寒，有清熱潤肺、化痰止咳之功效。陳皮性溫，配合雪梨能緩其寒涼特性。另外保留梨皮，有清心潤肺止咳、清熱潤燥化痰的功效。

3. 陳皮蘿蔔湯

材料：

- 白蘿蔔200克

- 陳皮5克

- 乾無花果2個

- 枸杞10克

- 生薑3片

- 排骨500克

- 少量鹽

做法：將蘿蔔切片，排骨焯水，與陳皮、無花果，生薑一起加水煮滾後轉中小火1.5小時左右，最後加入枸杞煮5分鐘，加鹽調味。

功效：理氣化痰、潤肺止咳，適合痰多、氣喘或胸悶人士。