24節氣立冬｜中醫提醒需調整作息、勿過度運動 附開胃健脾湯水

24節氣立冬｜2025年的立冬在11月7日，是為「冬藏」的起點。還在短袖襯衫的日子，提到「冬」字大家可能都有種震撼的感覺，一年又差不多來到最後的一章了。前回文章才剛提到秋老虎，殊不知轉眼已到立冬的時節。

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



立冬與冬至分別

很多人會搞不清楚立冬與冬至的分別，其實兩者都是一種「開端」，前者強調開始收藏、預備過冬。而後者則重視家人團聚，有吃湯圓等民俗習慣，古代還有祭天祭祖的活動。

● 立冬：每年約11月7-8日，是冬季的開始，「立」即開始之意。

● 冬至：每年約12月21日，則是冬天最冷的開端，也是一年中北半球白天最短、黑夜最長的日子，標誌著「九寒天」到來。

立冬的「冬藏」強調早睡晚起，讓身體逐漸順應大自然晝夜長短，使陽氣內藏，打個比喻像是準備冬眠。香港人比較多黎生，最愛工作又愛 me-time，不少人習慣晚睡，其實很容易損傷腎氣。腎氣不足輕微時可能是黑眼圈，但加深後則容易波及生殖和泌尿等問題。

立冬後應調整作息 助補充陽氣

所以，我們要防範於未然，建議大家在立冬後開始調整作息，儘量在晚上11點前入睡，然後等早上太陽升起再起床鍛鍊和工作。調整時配合夜晚減少過度運動，以及電子屏幕刺激等，讓身心慢慢平復、增加睡意。同時，在辦公室或家中可偶爾窗邊曬背，洗澡後或睡前配合溫水泡腳，助補充陽氣，對於血液循環及減壓也有一定幫助（陽氣不足時很容易憂鬱喔！）。

熱氣如何緩補？中醫推介石斛太子參鷓鴣湯

重點在於要有潤燥、滋陰的空間，不要一味求溫補或大補陽氣，不然容易出現不受補的情況，如起口瘡、暗瘡等表現。湯水中要有清補涼的概念，就是加入清潤的藥材：沙參、玉竹、麥冬等，加上容易消化吸收的食材，譬如用瘦肉也是可以。以下介紹一湯水讓大家參考使用：

石斛太子參鷓鴣湯

● 鷓鴣：《唐本草》中記載，能補五臟，益心力聰明

● 石斛：《本草綱目拾遣》中提到能清胃除虛熱、生津，代茶能調理開胃健脾。特別提醒各位小廚神，鮮品——即新鮮石斛可以「倍」用，例如一人份量的15克乾品石斛，新鮮則用到30克。

● 太子參：氣陰、特別是脾肺兩虛的病患，而不能受峻補或溫補者，用之較宜，也屬補氣藥中「清補」之品。

材料（2人份）：

鷓鴣1隻、石斛 30克（新鮮）、太子參 15克、杞子 15克（久煲容易變酸，最後15分鐘下鍋）、生薑2片

做法：

1. 鮮石斛沖洗後切段，太子參杞子浸洗，鵪鶉劏後洗淨出水備用

2. 水要蓋過材料或10碗水，材料除杞子均冷水下鍋

3. 武火煲滾後轉文火煲1-1.5小時

4. 煲好後適當加鹽調味，即可飲用