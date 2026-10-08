寒露節氣｜轉季喉嚨不適皮膚痕？中醫分享秋天養生要點及2款湯水

寒露節氣｜寒露將至，氣溫逐漸轉涼，秋季氣候乾燥，不少人都容易有口乾、喉嚨乾、皮膚乾燥等不適。轉季期間要如何調養？博愛醫院胡卓詩中醫師分享寒露的養生重點，並推介兩款簡單食療，家長可以參考。

作者：博愛醫院胡卓詩中醫師



寒露是二十四節氣中第十七個節氣，排於立秋之後，介於每年十月七至九日。寒露代表氣候進入深秋，平均氣溫較「白露」更低，即使位處中國南方的香港氣溫亦逐漸轉涼。故此，應注意身體保暖，避免淋雨；避免進食寒涼、生冷食物。

秋天天氣相對乾燥，會影響皮膚、眼鼻咽喉等部位，造成皮膚乾燥瘙癢、鼻乾、眼澀、口乾咽燥等症狀，尤其津液不足的長者及吸煙人士，所以需要適當保濕，例如外塗潤膚膏/油、潤唇膏等，飲食方面亦應避免辛辣煎炸燥熱食物，進食例如雪梨、雪耳等滋潤的食物。

由於氣候進入深秋，飲食方面可以稍微增加熱量，可適量進食溫性食物，如韭菜、核桃等，但不宜過多，也不宜過飽，否則壤成積熱，反而在翌年春季更易出現上火或生病。

秋天天氣相對乾燥，會影響皮膚、眼鼻咽喉等部位，造成皮膚乾燥瘙癢、鼻乾、眼澀、口乾咽燥等症狀。（Freepik）

寒露食療方

1）冰糖銀耳

材料：銀耳50克，枸杞子10粒，冰糖適量。

制法：銀耳溫水浸泡至軟，洗净，撕小塊。將銀耳、冰糖、枸杞子放入碗中加水，蒸至熟軟即可取出食用。

功效：滋陰生津，補虛益氣。

適合人群：體質虛羸屬氣陰兩虛人士。

2）川貝雪梨燉豬肺

材料：川貝母20克，雪梨100克，豬肺約300克。

制法：川貝母打碎。雪梨連皮切成塊，去核。豬肺洗净，切成片狀。將三者加適量清水一起煮至熟爛，和鹽調味。

功效：清肺化痰，生津潤燥。

適合人群：肺熱有痰、口乾舌燥者。