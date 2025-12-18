冬至節氣陰氣重易染風寒　中醫分享5大養生要點3大滋陰湯水食譜

冬至養生湯水食譜｜冬至將至，天氣轉寒易染風寒，日常生活一定要注意養生，可以飲用不同湯水來滋陰健脾兼補腎。博愛醫院黃子欣中醫師分享了養生5大要點，以及3大湯水食譜，幫助大家在冬至節氣補補身體。



冬至，視為家庭相聚的重要時節，「陰極之至，陽氣始生」，冬至時節陰氣達到極盛，陽氣初生，正是人體陰陽轉化的關鍵時期。《黃帝內經》強調「春夏養陽，秋冬養陰」，此時養生重點在於「固護初陽，滋陰養藏」，透過適當的生活調攝與食療，可為來年健康奠定基礎。

一、生活起居注意事項

1. 避寒就溫，守護陽氣

冬至時寒氣凜冽，人體陽氣內收，腠理疏鬆，易受風寒侵襲。應注意頭部、頸部、腰腹及腳部的保暖，建議穿戴帽子、圍巾與厚襪，尤其是體弱或有慢性病的人，更應加強保護。室內可適度使用暖氣，但需保持空氣流通，防止燥熱傷陰。

2. 規律作息，早睡晚起

日常作息應遵循「早臥晚起，必待日光」的原則，避免清晨或夜間外出受寒，保持規律作息，可讓身體充分休息，可更好地適應寒冷的氣候。

3. 靜養為本，節制運動

此時人體陽氣潛藏，不宜過度耗散。運動宜選擇溫和、輕度項目，如太極拳、八段錦、散步等，以微汗為度，避免大汗淋漓導致陽氣外泄。同時改善冬季鬱悶情緒，情緒穩定，避免大喜大悲，以順應「養藏」之道。

4. 調整飲食，滋陰潤燥

冬季天氣乾冷，易致口乾舌燥、皮膚乾裂等症狀，飲食應注意滋陰潤燥，避免辛辣刺激的食物。可適量地增加水份攝取，進食如梨、蓮藕、百合、銀耳等食材，可滋陰潤肺，有助於緩解冬季的乾燥症狀。

5. 暢快心情，調節情緒

冬季陽光較少，容易讓人情緒低落，可安排一些讓自己感到放鬆的休閒活動，如閱讀、音樂、冥想、進行戶外活動、散步曬太陽等，以保持心情愉悅、身心健康。

冬至時節陰氣達到極盛，陽氣初生，正是人體陰陽轉化的關鍵時期。（Freepik）

二、食療養生原則與推薦方

冬至食療應以「溫補腎陽、滋陰填精」為主，需為進補的好時機，但根據體質調整，避免過度滋膩而損傷脾胃。

1.溫陽補腎類

杜仲核桃燉豬腰（1人份）

材料：豬腰1個、杜仲15克、核桃肉30克、生薑3片。

做法：豬腰處理乾淨、切花汆燙。將所有材料放入燉盅，加清水隔水燉煮1.5小時，加少許鹽調味即可。

功效：溫補肝腎、強壯筋骨。

2.滋陰益精類

山藥枸杞石斛雞湯（2人份）

材料：烏骨雞1隻，約600克、新鮮山藥200克或乾山藥100克、枸杞15克、石斛15克

做法：烏雞洗淨，山藥滾刀切塊，連同石斛放入煲中，加水2.5升，大火煮滾後撇去浮沬，轉中小火煲1.5小時，最後5分鐘加入枸杞煮滾，加少許鹽調味即可。

功效：健脾補腎，滋陰益精。

3.平補調和類

四神湯（2-3人份）

材料：茯苓、山藥、蓮子、芡實各20克，豬肚400克或排骨500克

做法：豬肚/排骨洗淨汆燙，將材料放入煲中，加水2升，中小火煲1.5小時，加少許鹽調味即可。

功效：健脾祛濕，養心安神。

三、特殊體質注意事項

陰虛火旺者如表現為口乾、失眠、盜汗等，應避免過食辛辣燥熱之物，如花椒、辣椒，可搭配麥冬、玉竹等滋陰食材。

濕熱內蘊者可表現為口苦、苔黃厚、小便黃等，不宜盲目溫補，建議先用薏苡仁、赤小豆等利濕食材。

老年人及慢性病患者進補需循序漸進，如果任何問題，請諮詢註冊中醫師。

冬至養生重在順應天時，透過飲食與生活的細微調整，以避免寒邪入侵。正如《易經》所言「冬至一陽生」，此時妥善養護初生之陽，方能迎接生氣勃勃的春天。