近日有台媽帶同感染諾如病毒的女兒到日本旅遊，事件曝光後隨即惹來網民熱議，不少人批評其行為自私，擔心病毒會傳染其他旅客。以下整理諾如病毒的傳染途徑、常見症狀及6大預防方法，讓家長及早做好防護。



台媽攜感染諾羅病毒女兒訪日 網民批行為自私

日前有台灣媽媽在社交平台Threads發文，表示自己帶同女兒前往日本旅遊，惟女兒當時已感染諾如病毒，事件曝光後隨即引起網民熱議。不少人批評媽媽明知女兒患有傳染性極高的病毒，仍帶她出國，認為此舉不但可能令其他旅客受感染，亦對當地公共衛生構成風險。

帖文引起大量網民留言，有人直斥媽媽的行為自私，諾如病毒傳染力極高，患者在公共交通工具、餐廳及酒店等人多的地方活動，隨時有機會將病毒傳播給其他人，當中更可能包括長者及幼童。有網民亦認為，既然已知道小朋友感染病毒，便應先讓她留在家中休息，待康復後才安排旅行。

事件引起網上熱烈討論，而涉事媽媽的Threads帳戶目前已關閉。

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諾如病毒傳染性極高 酒精無法有效殺滅病毒

諾如病毒的傳染力相當高。患者嘔吐時，帶有病毒的飛沫有機會散播到周圍環境，污染桌面、門柄及其他物件，其他人接觸後再觸摸口鼻，便有機會感染。值得留意的是，諾如病毒對酒精具有較強抵抗力，一般酒精搓手液未能有效殺死病毒，因此單靠酒精消毒並不足夠，應以梘液及清水徹底洗手。

持續嘔吐及腹瀉可能令身體流失大量水分及電解質，嚴重可引致脫水。幼童及長者尤其需要注意，若未能及時補充水分，嚴重脫水更可能需要入院接受治療。患者康復後，仍可能在數天甚至兩至三星期內透過糞便繼續排出病毒。

諾如病毒的潛伏期通常為12至48小時，患者一般會在感染後出現腸胃不適。雖然大部分患者的症狀會在1至3天內逐漸改善，但幼童、長者及免疫力較低人士仍有機會出現嚴重併發症或脫水。

諾如病毒6大症狀 患者可突然嘔吐

1. 噁心

患者可能感到胃部不適、作嘔，甚至出現強烈嘔吐感。

2. 嘔吐

屬於常見症狀之一，患者可能突然出現嘔吐，部分幼童的嘔吐症狀會較明顯。

3. 腹瀉

患者可能出現水狀腹瀉，短時間內多次排便。

4. 腹痛

腸胃受到感染後可能出現腹部絞痛或不適。

5. 輕微發燒

部分患者會出現體溫上升的情況。

6. 全身不適

患者可能感到疲倦、身體不適，影響日常活動。

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諾如病毒傳染性極高 家長必學6招預防

諾如病毒傳播途徑廣泛，而且目前沒有疫苗可以預防感染，家長日常應做好個人及環境衞生。以下6招有助減低感染及傳播風險：

1. 使用梘液及清水洗手

進食前、處理食物前及如廁後，應以梘液和清水徹底清潔雙手，搓手至少20秒，再用清水沖洗乾淨。酒精搓手液未能有效殺死諾如病毒，因此不能代替梘液及清水洗手。

2. 避免進食生或未經煮熟的海產

諾如病毒有機會透過受污染的食物傳播，尤其是生蠔及其他貝類海產。家長應避免讓小朋友進食生或未經徹底煮熟的海產，確保食物完全煮熟才食用。

3. 保持食物及餐具清潔

處理食物前應先清潔雙手，並徹底清洗蔬果及烹調用具。處理生熟食物時亦應使用不同的砧板及刀具，避免交叉污染。

4. 患病期間避免外出及接觸他人

如果小朋友出現嘔吐、腹瀉或發燒等症狀，應留在家中休息，避免上學及前往人多的地方，亦不應安排外遊，以免將病毒傳染給其他人。患者亦應避免替家人準備食物。

5. 定期清潔及消毒家居環境

諾如病毒可以在物件表面存活一段時間，家長應定期清潔門柄、桌面、洗手間及其他經常接觸的地方。如家中有人嘔吐或腹瀉，應戴上手套及口罩處理，並使用適當濃度的稀釋漂白水消毒受污染地方。

6. 患病衣物及床單應及時清洗

如果小朋友曾經嘔吐或腹瀉，衣物及床單有機會受到病毒污染，應盡快更換及清洗。處理時應避免直接接觸污物，並按照指引使用稀釋漂白水浸洗，完成後亦要徹底清潔雙手。