尼帕病毒｜尼帕病毒人傳人 病徵似流感 致命率達75%暫無藥可治

尼帕病毒｜尼帕病毒確診病例已升至5宗，病毒主要通過直接接觸感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。



印度東部的西孟加拉邦近日爆發尼帕病毒（Nipah Virus），據悉，該病毒死亡率極高、暫無藥可治，目前確診病例已升至5宗。近100人需要居家隔離，其中一名患者病情危重。

尼帕病毒疫情？

尼帕病毒，是副黏病毒科亨尼帕病毒屬的RNA病毒，是新發高致病性、高致死性人畜共患病原體，被世衛組織列為生物安全等級4級危險病原體。尼帕病毒在1998-99年在馬來西亞和新加坡發生涉及養豬場工人和與豬有密切接觸人士的爆發中首次發現，它可以影響多種動物，包括豬隻、馬、山羊、綿羊、貓和狗。在過去二十年，在孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發。

尼帕病毒主要攻擊人體的大腦和肺部，可以引起嚴重的呼吸道疾病如非典型肺炎，甚至可以致死的腦炎。患者可能在出現症狀後的24-48小時內迅速陷入昏迷。個案病死率約為40％至75％。

（資料來源：衛生防護中心）

尼帕病毒病徵

常見的早期症狀有發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛等，其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。症狀潛伏期通常為4至14天，亦可能長達45天。不過，由於初期症狀類似流感，容易被誤診。

若感染嚴重，後續或會出現併發症，例如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。而在急性腦炎康復的患者中，約有20%可能持續出現神經線的問題。

尼帕病毒人傳人？即睇尼帕病毒傳播途徑

1. 接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。

2. 食用受感染蝙蝠尿液、糞便。

3. 食用受唾液污染過的食物，通常是水果或水果產品，特別是椰棗原汁。

4. 曾密切接觸過受感染病人的分泌物和排泄物。

尼帕病毒預防方法

由於現時尚未有預防尼帕病毒感染的疫苗，衛生署建議當市民前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：

1. 避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。

2. 避免前往蝙蝠棲息地。

3. 注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。

4. 注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇王則提醒大眾，若市民從疫區返回後出現發熱、頭痛、意識模糊或呼吸困難等症狀，應立即求醫並告知旅行史。