11歲女童感冒後暈倒離世驗出B19病毒　3類人士高危附第五病病徵

細小病毒B19｜蘋果病｜台灣一名11歲女童在出現感冒症狀一段時間後，突然昏迷送院，最終不幸離世。檢驗結果顯示，女童體內驗出細小病毒 B19，外界關注B19引致的「第五病」是否與病情有關。以下整理第五病的常見症狀、傳播途徑、潛伏期、治理方法，以及3類較高風險人士，供家長參考。



女童昏迷送院3日後不治 解剖驗出細小病毒B19

台灣一名11歲女童感冒了1個多月，有日買完食物上車時，突然尖叫並倒下，陷入暈迷。父母見狀立即送女兒到醫院急救。醫生經診斷後，判斷女兒出現腦部缺氧及肺水腫症狀，隨即展開搶救，惟病情一直未見改善，最終於3日後離世。

法醫進行解剖後，初步判定女童的死因為多重器官衰竭。組織切片化驗發現，女童身體內檢驗出細小病毒B19，懷疑其病毒引發心肌炎，但確切仍有待進一步調查。

B19多屬輕症 個案不符合常見病程

不過，台灣有醫師指出，B19為DNA病毒，生長速度緩慢，臨床上幾乎沒有直接引發急性心肌炎的例子。B19病毒通常會引發「第五病」（又稱蘋果病），通常病徵輕微並會自行痊癒，一般不需要特定治療。而女童從發病到死亡只有兩天，不符合第五病的常見病程。

（AI生成）

第五病常見症狀

第五病是由細小病毒B19引致的出疹性疾病，常見於兒童，患者面部會出現典型紅疹，面頰如被摑呈紅色。紅疹亦可能出現在身體其他部位，例如四肢及軀幹，但並不常見。紅疹可能出現痕癢，並通常會在7至10天內消失。紅疹出現前數日，患者通常會略微發燒和感到疲倦。

如成人患上第五病，通常會出現流感病徵而沒有紅疹，另可能出現關節腫痛。

第五病傳播途徑及潛伏期

細小病毒B19主要通過直接接觸患者的呼吸道分泌物而傳播。病毒亦可在懷孕期間由母親傳給胎兒，及通過血液或血液製品傳播。潛伏期介乎4至20天。

第五病治理方法

第五病患者通常病徵輕微並會自行痊癒，一般不需要特定治療。治療通常作紓緩症狀之用，例如發燒、痕癢和關節腫痛。

第五病是由細小病毒B19引致的出疹性疾病，常見於兒童，患者面部會出現典型紅疹，面頰如被摑呈紅色。（Freepik）

3類人士要小心感染第五病

孕婦、慢性貧血及免疫力弱的人士風險較高，要特別小心。若孕婦在第一孕期感染細小病毒B19，有機會導致畸胎，而且病毒可經母體傳給胎兒，可能引致胎兒死亡。

該種病毒可引致免疫力弱或慢性貧血的患者出現嚴重貧血，例如白血病及人類免疫力缺乏病毒感染人士，有機會導致休克甚至死亡。

第五病預防方法

1.經常保持雙手清潔，在觸摸口、鼻、眼之前及進食前、如廁後，或在接觸扶手、門把等公共設施後，亦包括在咳嗽或打噴嚏後雙手可能被呼吸道分泌物污染時，應即時以梘液和清水清潔雙手。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

2.當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早求醫。

3.避免與第五病患者作近距離接觸。

4.經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具及共用物件，可使用 1 比 99 稀釋的家用漂白水進行消毒，靜置15至30分鐘後，以清水沖洗並抹乾。至於金屬表面，則可使用70%酒精 進行清潔及消毒。

5.保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。