鼻病毒｜嬰幼兒冬季易感染鼻病毒！了解常見症狀及5大預防貼士

嬰幼兒鼻病毒｜踏入冬季，嬰幼兒容易出現流鼻水、打噴嚏或咳嗽等感冒症狀，令家長感到擔心。其實這些傷風感冒的病徵，很多時都與鼻病毒有關。家長不妨先了解感染鼻病毒的症徵，並留意以下5個日常措施，減低孩子受感染的風險。



甚麼是鼻病毒？

鼻病毒又稱「人鼻病毒」，是引致傷風感冒的主要元兇之一，在不同年齡層中十分普遍，更是兒童最常見的上呼吸道感染的主要致病原。

鼻病毒可以經飛沫傳播，例如咳嗽或打噴嚏，亦可透過接觸傳染，一般在室溫下可存活數小時。嬰幼兒如果經常出入人多地方，例如公園、學前班、公共交通工具等，四處觸摸設施、玩具，又未能及時洗手清潔，容易接觸到帶有病毒的物件，從而增加感染風險。

鼻病毒潛伏期

感染鼻病毒後，潛伏期一般為1至3天，病程約7至10天，部分人可達14 天。鼻病毒的症狀主要集中在上呼吸道，整體症狀比流感溫和。

鼻病毒症狀

鼻病毒的感染症狀主要集中在上呼吸道，患者會出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀。如果感染流感，則會有發燒、全身疲乏、肌肉痠痛等症狀，病程亦較長。2歲以下的嬰幼兒，較容易感染呼吸道融合病毒（RSV），影響也較大，可能出現流鼻水、低燒、咳嗽的症狀，嚴重時呼吸更可能出現異常喘鳴聲，甚至呼吸困難。

在感染鼻病毒後，健康人士一般可在7天至1週內自行康復。不過嬰幼兒以及免疫力較弱人士，仍可能會出現下呼吸道感染，甚至引發氣喘，或令原有慢性肺病惡化。如果幼兒持續發燒超過3天、精神狀況轉差、有胸口不適、呼吸急促甚至脫水，家長應盡快帶孩子求醫。

如果幼兒持續發燒超過3天、精神狀況轉差、有胸口不適、呼吸急促甚至脫水，家長應盡快帶孩子求醫。（Freepik）

鼻病毒 VS 呼吸道合胞病毒RSV

鼻病毒與呼吸道合胞病毒（RSV）對呼吸道的影響不同。鼻病毒主要局限於鼻腔及上呼吸道黏膜，較少深入肺部，多數只引起輕微感染。

RSV的潛伏期和病程較長。RSV可直接感染下呼吸道細胞，容易引發氣道發炎及分泌物阻塞，是嬰幼兒細支氣管炎與肺炎的主要致病病毒之一。嬰幼兒氣道本身較狹窄，更容易因此導致喘鳴與呼吸困難。

5個日常措施預防感染

1.保持室內通風：家長應保持家居空氣流通，避免病毒在密閉空間積聚。如不適宜長時間開窗，亦可適當打開抽氣扇或空氣清新設備，減低嬰幼兒受感染的風險。

2.勤洗手：外出後，家長和嬰幼兒都應先清潔雙手，避免將病毒帶回家中。家長如有打噴嚏或咳嗽，應以紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手。

3.加強居家清潔：家長應定期清潔家中常接觸的物品及表面，特別是嬰幼兒經常接觸的物件，例如玩具、門柄及餐椅等。

4.避免與患者密切接觸：如家中有人出現感冒症狀，應盡量避免與嬰幼兒近距離接觸，減低病毒傳播風險。

5.不共用個人物品：應避免共用個人物品，如毛巾、餐具、杯具及玩具等，以防病毒經接觸傳播。