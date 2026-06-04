蟬病毒喉嚨痛如刀割極疲倦兒童更易感染？了解蟬病毒與鼻病毒分別

近期俗稱「蟬病毒」的新冠變種病毒再次活躍，許多人受感染後，喉嚨痛都得像「刀割」一樣，甚至會感到極度疲倦、肌肉酸痛等。不過，蟬病毒與常見的鼻病毒都有咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。兩者到底有甚麼分別？哪種症狀會較嚴重？以下整理蟬病毒與鼻病毒的常見症狀、傳播途徑。



新冠病毒持續進化，自去年起俗稱「蟬病毒」的新冠變種病毒捲土重來，在香港、英國、美國、南非等多地出現，並被世界衛生組織（WHO）列入密切監測名單中。不過，不少人仍未能分辨蟬病毒與常見的鼻病毒有何不同。以下整理兩者的常見症狀及主要分別。

1. 蟬病毒

甚麼是蟬病毒？

「蟬病毒」（Cicada）其實與昆蟲無關，是新冠病毒Omicron的變種病毒，正式名稱為BA 3.2，於2025年開始在全球蔓延。據坊間說法，這個病毒曾經出現一段時間，其後又處於休眠狀態，直到近期又再重新活躍，與蟬的習性相似，因此被稱為蟬病毒。

蟬病毒常見症狀

根據目前研究顯示，蟬病毒與一般新冠病毒的症狀大同小異。常見症狀為嚴重喉嚨痛（有刀割感）、發燒、劇烈咳嗽、呼吸急促、極度疲倦、頭痛、肌肉酸痛及腹瀉。症狀通常在3至7天內緩解，但一般需要2至4週才能完全康復。

兒童更易感染蟬病毒

英國專家Ravindra Gupta指出，兒童似乎比成人更易感染蟬病毒。他指出，有一種理論認為，蟬病毒是一種以前從未見過的變異株，因此人類的免疫系統難以辨認及應對。

兒童的免疫力比成年人低，接觸過的新冠病毒種類少，對新病毒的免疫防禦能力會相對較弱，因此會比成人更易受到感染。另外有專家認為，變種病毒體內高度變異的蛋白質，可能更易與兒童的細胞結合，增加兒童的感染機率。

蟬病毒傳播途徑

蟬病毒的傳播途徑與其他新冠病毒相似，主要透過飛沫及空氣傳播，例如咳嗽、打噴嚏、說話時產生的飛沫。如果與患者近距離接觸，或者長時間逗留在空氣不流通的環境，都會增加感染風險。

蟬病毒與常見的鼻病毒都有咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。（PhotoAC）

2. 鼻病毒

甚麼是鼻病毒？

鼻病毒（Rhinovirus）另稱「人鼻病毒」，是引致感冒的最常見病毒之一，不同年齡層中都非常普遍，亦是兒童常見的上呼吸道感染病毒。

鼻病毒常見症狀

感染鼻病毒後一般不會出現任何症狀，或者只是較輕微的症狀。如果出現症狀，通常持續時間少於7天，最長可達2週。鼻病毒的症狀主要集中在上呼吸道，包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等。

鼻病毒傳播途徑

鼻病毒主要經飛沫傳播，例如咳嗽或打噴嚏等，病毒一般在室溫下可存活數小時。如果兒童經常出入人多地方並四處觸摸，便容易增加感染風險。