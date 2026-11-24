前港姐季軍朱千雪（Tracy）與醫生丈夫吳昆倫婚後育有一子，今年5月，她宣布懷上第二胎，並於本月11日公布順利誕下女兒，正式成為兩孩之母，湊成一個「好」字。近日朱千雪接連在社交平台分享初生女兒的照片，日前更罕有公開與一對子女的溫馨合照，同時分享成為二寶媽媽後的真實感受，引起不少網民關注。



朱千雪曬初生BB照 日前再公開素顏合照

朱千雪早前透過Instagram分享初生女兒的照片，正式向外界報喜。相中可見，初生BB被毛巾包裹，甜靜熟睡，身旁更擺放了向日葵及花朵造型的裝飾，畫面相當溫馨。她當時以簡短的「Parents again」宣布再度成為父母，字裏行間流露迎接新生命的喜悅。

相隔約一星期，朱千雪日前再次更新社交平台，分享多張產後生活照。其中一張照片可見，她素顏出鏡，一手抱着初生女兒，另一邊則攬着大仔Justus，與一對子女同框，畫面洋溢幸福感。朱千雪雖然剛經歷生產，但整體氣色不俗，笑容親切，盡顯母愛。

朱千雪分享過去兩周育兒感想 大仔童言童語超可愛

除了分享家庭近況，朱千雪亦在貼文中以「過去兩星期的一些想法」為題，分享生活點滴。她首先提到，社交媒體經常有人說，由照顧1個孩子變成2個孩子，比起由0個孩子變成1個孩子容易，但她笑言大家不要盡信網上的說法，似乎對一拖二的生活有一番新體會。

談到母乳餵哺，朱千雪則坦言自己依然不太喜歡餵母乳，直言這基本上是一份「全職工作」，而且過程相當辛苦。她更表示，能夠長時間堅持全母乳餵哺的媽媽，絕對值得獲頒獎項，道出不少媽媽的心聲。

她又透露，雖然身邊不少人都提醒她產後要好好休息，但大仔似乎有另一套想法。朱千雪笑指，兒子知道媽媽會長時間留在家中，便希望可以與媽媽24小時不停玩耍，甚至不想睡覺。她亦表示，近期確實多了不少與兒子相處的時間。

最後，朱千雪分享了成為兩孩之母後最深刻的感受，坦言以前曾經疑惑父母究竟如何騰出更多空間去愛另一個孩子，但如今才發現，原來這一切都是自然而然地發生。雖然照顧兩名孩子並不容易，但她的內心依然充滿幸福與滿足。