陳山聰談6歲兒子教育 不做虎爸不求第一望學懂規矩：想他紳士一點

藝人陳山聰近日接受梁靖琪（Toby）主持的YouTube節目《Tea Talk with Toby》訪問，大談6歲兒子陳霆軒（Jaco）的成長點滴及育兒心得。他坦言自己並非「虎爸」，不會強求兒子考第一名，反而更重視中文能力及個人品格，期望Jaco長大後成為一個有禮貌、有風度的男孩子。



陳山聰不做虎爸 不強求兒子考第一

談到兒子的學業表現，陳山聰坦言自己並非讀書的材料，因此明白讀書不能單靠父母強迫，即使希望兒子將來有更好的學習成績，也不會盲目催谷。他直言：「我又唔係要佢考第一，但係總之佢完成就OK嘅，唔好太過包尾㗎嘛。」認為只要Jaco做好本分，認真完成每天的功課便已足夠。

目前Jaco就讀傳統學校，陳山聰透露兒子每天需要完成約10項功課，連他聽後也覺得數量不少。他曾特意詢問兒子會否感到辛苦，沒想到Jaco卻輕鬆回答：「都唔係咁多啫！OK吖！」令爸爸頓時放心不少，連主持人都大讚其成熟。

《Tea Talk with Toby》截圖

兒子寫字太草率惹父親發火 陳山聰：中國人一定要識寫中文字

雖然陳山聰不會過分要求兒子的學業成績，但對於中文書寫卻有自己的堅持。他分享曾經因為Jaco寫字太過草率，甚至連自己的名字也寫得不工整，令他忍不住罕有地發脾氣，更把兒子帶到鏡子前認真訓話。

他向兒子解釋自己生氣的原因，強調即使將來可以利用手機語音輸入，但作為中國人，仍然應該懂得書寫中文字，尤其連自己的名字也不能寫好，實在說不過去。

陳山聰亦向Jaco解釋，將來想成為怎樣的人，取決於自己的努力，爸爸現在嚴格要求，是希望他日後不會因為基本功不足而被別人取笑。Jaco聽完後很快便明白父親的用意，立即坐好重新寫字。陳山聰亦大讚兒子受教，能夠迅速明白自己的問題並作出改正。

IG @joelshanchung

大讚Jaco獨立有風度 懂得照顧其他小朋友

比起學業成績，陳山聰更重視兒子的待人處事方式。他表示平日會教導Jaco不同的禮儀及規矩，希望他從小培養良好的品格，成為一個有風度的Gentleman。他亦大讚兒子相當懂事，不但懂得與其他小朋友分享，亦會主動照顧身邊的人，令他十分欣慰。

此外，陳山聰大讚Jaco面對鏡頭及人群時亦十分淡定。陳山聰透露，兒子曾經參與拍攝工作，甚至與佘詩曼合作拍攝廣告，當時他親自開車接送兒子，看到Jaco到達拍攝現場後便能自然投入工作，毋須父親過多提醒，令他感到十分驕傲。

計劃送兒子到溫哥華讀暑期班 盼擴闊眼界

談及Jaco未來的學習安排，陳山聰表示現階段會先觀察兒子能否適應傳統學校的學習模式，若然不能應付才考慮其他升學路線。他亦提及計劃明年暑假安排兒子到加拿大溫哥華參加暑期課程，讓他接觸不同背景的小朋友，藉此擴闊眼界及增加生活體驗。

陳山聰又談及成為父親後的人生轉變，坦言從未想過自己會在40多歲迎來兒子，Jaco的出生令他對家庭及人生有了不一樣的體會。雖然育兒過程中難免有不少煩惱，但他仍然十分享受與兒子相處的時光，並表示會盡量陪伴Jaco成長，現時努力工作亦是為了兒子的將來。