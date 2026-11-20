前TVB藝人汪琳當年憑劇集《十月初五的月光》中飾演「汪海琳」一角為人熟悉，婚後逐漸淡出幕前，與商人丈夫張忠弦育有一對子女，分別是15歲長女Kesha及7歲幼子Lewie。汪琳近年專注家庭生活，不時在社交平台分享子女的成長點滴。近日她再分享喜訊，透露7歲幼子在校際英文朗誦比賽中獲獎，表現出色，令媽媽相當欣喜。



汪琳7歲細仔英文朗誦比賽奪獎 獲頒優勝者錦旗

汪琳近日在社交平台分享幼子Lewie參加第78屆香港學校朗誦節的喜訊。從她分享的照片可見，兩母子更親密地頭貼頭自拍，畫面溫馨。另一張照片中，Lewie手捧印有「第七十八屆香港學校朗誦節 WINNER 優勝者」字樣的藍色錦旗，並與外籍女評判合照，面露笑容。汪琳亦在限時動態加上「WE GOT THIS!」字句及慶祝派對貼圖，分享得獎喜悅。

汪琳子女均入讀傳統名校 15歲家姐就讀拔萃女書院

汪琳一對子女除了學習表現不俗，亦分別入讀本地傳統名校。現年15歲的長女Kesha就讀拔萃女書院（DGS），而7歲幼子Lewie則就讀聖若瑟小學（St. Joseph's College Primary School），兩間學校均為本地知名的傳統學校。

汪琳分享2大英文學習習慣 從小培養Bedtime Story

1. 一同觀看外國片集 增加接觸英語

幼子今次在英文朗誦比賽中獲獎，亦令人關注汪琳如何培養子女的英文能力。她曾分享，除了會安排子女觀看外國影集，亦十分重視從小培養閱讀習慣，尤其是睡前的親子伴讀時間。

汪琳認為，年幼時的Bedtime Story相當重要，自己一直習慣在睡前陪伴子女閱讀，即使當晚沒有看書，也會與孩子聊天。透過日常接觸英文內容及親子交流，讓孩子在生活中自然接觸語言，而不只是依靠課堂上的學習。

2. 重視學習與玩樂平衡 假日安排子女盡情放電

除了學習及語言培養，汪琳亦十分重視子女的休息與玩樂時間。她認為育兒不能只着重讀書，孩子同樣需要有足夠時間享受童年，因此每逢假日都會安排子女外出活動，讓他們盡情玩樂及放電。

她曾以「Work hard, play hard」形容自己的育兒理念，認為讀書固然重要，但玩樂亦不可或缺。可見汪琳在重視學業之餘，亦希望子女能夠在學習與生活之間取得平衡，享受愉快的成長時光。