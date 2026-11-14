44歲曹敏莉攜子女遊紐約 母女合照猶如姊妹 每年百萬供子女讀漢基

2003年香港小姐冠軍曹敏莉婚後淡出幕前，專心照顧家庭，與丈夫張家傑育有兩子一女，不時在社交平台分享一家人的生活點滴。近日，她帶同15歲大女Dora及13歲二仔Marco遊歷美國紐約及波士頓，除了帶子女遊覽當地景點，更陪伴女兒入場欣賞演唱會，分享旅途中的溫馨時光。一家人的旅遊照片曝光後，亦引起網民關注。



曹敏莉帶子女遊紐約波士頓 陪15歲女兒睇演唱會

曹敏莉日前在Instagram分享多張美國之旅的照片，並感性表示相隔多年再次回到紐約，牽着子女漫步街頭的感覺恍如昨日。相片可見，她帶同一對子女乘搭地鐵穿梭城市，亦到訪著名地標紐約公共圖書館，享受難得的親子旅行時光。

曹敏莉還陪伴熱愛音樂的女兒Dora欣賞演唱會，從她分享的影片可見，現場觀眾揮舞粉紅色螢光棒，形成一片浪漫的粉紅燈海。Dora亦相當投入，隨着音樂節奏高歌及拍攝影片，曹敏莉則在一旁陪伴，母女二人盡情享受演唱會氣氛。除了紐約，曹敏莉亦帶子女到波士頓遊覽，讓他們品嚐當地美食及逛潮流球鞋店，行程相當豐富。

照片曝光後，不少網民將焦點放在15歲的大女Dora身上。相中可見，Dora身形修長，五官與媽媽十分相似，母女同框更被形容猶如姊妹。不少網民留言大讚她氣質出眾，外貌愈來愈成熟。至於13歲的二仔Marco亦明顯長高不少，身形逐漸挺拔，與媽媽合照時身高幾乎不相上下。

三子女就讀漢基國際學校 李澤鉅、李嘉誠子女曾就讀

曹敏莉的子女就讀的漢基國際學校是香港歷史悠久的國際學校之一，是香港首間提供中英雙語國際課程的學校。

該校一直是不少本地名人及富裕家庭的升學選擇，過去曾有多位名人子女就讀，包括包括李澤鉅的子女、李家誠與徐子淇夫婦的子女等。。根據校方資料，全球校友網絡則有逾6,000人，遍布法律、金融、學術、科技及藝術等不同領域。當中包括曾參演Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》的香港演員及舞者Isabella Wei，以及動畫製作公司Kuku Studios行政總裁、前Pixar動畫師Alex Woo等。

學術方面，漢基採用國際文憑課程（IB），學生畢業後可憑IB成績申請世界各地大學，升學選擇廣泛。根據學校公布的2023至2025年升學資料，畢業生曾獲哈佛大學、史丹福大學、哥倫比亞大學、劍橋大學及牛津大學等知名學府取錄，亦有學生選擇入讀香港大學等本地大學。

漢基國際學校

每年學費逾35萬 另設數萬建設費

根據教育局公布的2026/27學年資料，漢基國際學校學費每年約為30萬至35.92萬港元，當中高中Year 12至Year 13的學費最高，每年達359,200港元。

此外，2025/26學年或之後入學的新生，每年須額外繳交30,200港元年度建設費，用作校園及長遠發展項目。新生獲取錄後亦須繳交15萬港元留位按金，當中包括年度建設費，其餘款項則會用作抵銷學費及年度費用。