樂壇天后王菲向來作風低調，鮮少公開分享家庭生活，近日卻破天荒與兩名女兒竇靖童及李嫣首度合作，重新演繹經典歌曲《愛笑的天使》，為「嫣然天使基金」成立20周年送上紀念作品。三母女難得同框獻唱，消息曝光後隨即引起網民關注。



王菲攜竇靖童李嫣首度合唱 重新演繹《愛笑的天使》

王菲於2006年與前夫李亞鵬共同發起「嫣然天使基金」，並親自填詞創作主題曲《愛笑的天使》，由香港音樂人陳輝陽作曲。歌曲原由王菲獨唱，相隔20年，適逢基金成立20周年，王菲特別聯同大女竇靖童及細女李嫣重新演繹，推出20周年合唱紀念版，亦是三母女首次正式以單曲形式合作。

新版本於11月21日凌晨正式上架，歌曲由李嫣率先開腔，接着由竇靖童接力演唱副歌，最後再由王菲加入，三人的聲線各具特色。不過，不少網民聽畢後都驚訝發現三母女的聲線相當相似，有不少網民表示猶如三個王菲合唱。

此外，李亞鵬早前亦在直播中透露，三母女為今次合作準備了很長時間，自己原本想申請擔任和聲，甚至只做背景音，結果都被拒絕。他又笑言首次聽到完成版時，也分不清楚哪一句由誰演唱。

《愛笑的天使》（網易雲音樂）

王菲育兒理念開明 視女兒為獨立個體

事實上，王菲向來有自己一套育兒理念，雖然貴為天后，但她並沒有要求女兒跟隨自己的步伐發展，反而尊重兩人的個性及選擇。王菲曾於2016年接受訪問時，被問到如何拿捏教育、控制與給予孩子自由和平等之間的尺度，她表示會把她們當作獨立個體去相處和交流。

王菲亦曾透露，看到大女竇靖童的音樂天賦後，放手讓女兒追夢，支持大女竇靖童的音樂發展，認為女兒有自己的想法。從竇靖童的音樂風格、個人打扮，到李嫣的自信及率性，都能看出兩姊妹有着截然不同的個性，而王菲亦選擇讓她們按照自己的方式成長。

李嫣天生兔唇 竇靖童下巴紋黑線故事暖心

王菲與李亞鵬的細女李嫣天生患有先天性唇顎裂，需要接受多次修復手術。為了幫助女兒及其他有相同情況的兒童，兩人於同年共同成立「嫣然天使基金」，希望為經濟有困難的家庭提供唇顎裂治療及手術資助。

除了父母的支持，李嫣亦一直得到大姐竇靖童的疼愛。雖然兩人同母異父，但姊妹感情深厚。2016年，竇靖童曾被發現臉上出現一條由下巴延伸至頸部的黑色紋身，一度引起網民熱議。其後有網民透露，竇靖童紋上這條線，原來是為了鼓勵患有唇顎裂的妹妹李嫣，希望其他因外貌與別不同而感到自卑的小朋友，能夠勇敢面對自己，坦然地接受世界。