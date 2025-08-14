消委會測試28款返學鞋 部份或致敏及影響發育 即睇5星評分推介

開學｜今日，消委會公開測試市面上28款小學生鞋樣本，測試包括物理性能及化學安全，當中測試了常見的有害化學物質六價鉻、源自偶氮染料的芳香胺、塑化劑和甲醛等的含量。結果發現，有樣本被檢出化學成份超出歐盟要求上限，或引致皮膚敏感、皮疹，甚至影響性能力及生育能力。



測試返學鞋物理性能及化學安全兩類

物理性能測試包括鞋的耐屈折性能、鞋面與鞋底的黏合強度、外底的耐磨能力和防滑能力，以及條帶、扣環和相關配件的抗拉強度，並檢查樣本有否尖銳角和銳利邊。化學安全測試包括六價鉻、源自偶氮染料的芳香胺、甲醛、富馬酸二甲酯和塑化劑，當中六價鉻和富馬酸二甲酯測試只在有動物皮革成分的樣本進行。

六價鉻或致皮膚敏感、皮疹及潰瘍等

六價鉻一般從用於動物皮革鞣製工序的三價鉻化合物氧化而成，由於可引致肺癌，因此被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第 1 組「令人類患癌物質」。若使用含六價鉻的皮革，可能會導致皮疹、潰瘍，亦可能會致敏，引起接觸性皮膚炎。消委會指儘管兒童一般會穿着襪子才穿鞋，惟未能完全排除接觸到鞋內六價鉻的風險，若家長發現子女的腳部持續出現皮疹或皮膚炎，應停止穿着懷疑有問題的鞋履，並盡快求。

四樣本含塑化劑 或對性功能、生育能力及發育存有害影響

消委會在4個樣本中檢出塑化劑，兩中兩款更超出歐盟上限。消委會指動物實驗顯示塑化劑對性功能、生育能力及發育產生有害影響，亦有干擾內分泌的特性，可影響人體荷爾蒙水平。一般而言，塑化劑不會有效地被人體皮膚吸收，惟若有傷口或濕疹，則會增加吸收塑化劑的風險。家長亦應教導子女穿脫鞋子後清洗雙手，避免因接觸口部或食物而間接攝入塑化劑。

八款達4.5星至5星返學鞋（含有動物皮革製造的部件）

女裝 4.5星：

1. DR. KONG P2000096 黑色學生鞋（1號）

2. esko me-too HK9756 Women's Casual Shoes（2號）

3. SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB SPX12410021-B1（3號）

4. TIMES Collection 9312-6（4號）

男裝 5星及4.5星：

5星：

1. DR. KONG P2000056 黑色學生鞋（9號）

4.5星：

1. TIMES Collection 235-2 （10號）

2. XINGYUAN 8701（11號）

3. KAMACHI KH8098-06（12號）

五款達4.5星返學鞋（沒有動物皮革製造的部件）

女裝 4.5星：

1. 瞬足 SYUNSOKU ESJC 1124 JC-112 （19號）

2. US MASTER 2186（20號）

3. Comfort 230（21號）

男裝 4.5星：

1. 瞬足 SYUNSOKU ESJC 1114 JC-111（25號）

2. US MASTER 2576（26號）