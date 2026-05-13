著錯鞋隨時加劇扁平足？物理治療師教選鞋技巧 附足弓強化訓練

扁平足｜近數年興起的網紅鞋隨時會為小朋友的足部發展帶來影響，那麼對於小朋友來說，一雙有利足部發展的鞋應該要具備甚麼條件？家長日常又可以如何判斷孩子的足弓發展是否異常？

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



五大方法幫小朋友揀鞋

一雙「有利足部發展」的兒童鞋，本質上應該是足部肌肉與骨骼的輔助器，而非限制或替代品。

1. 後跟材質應壓下去有回彈而非凹陷

要知道我們走路時地面的發作用力大約是我們體重的1.5倍，跑步的時候可達3倍，後跟吸震不足會將力傳至膝和髖關節。所以後跟材質應該壓下去有回彈，而非凹陷。

另外，後跟兩側必須有硬質包覆（手指按壓不塌陷），用來協助固定跟骨。若後跟過軟，走路時跟骨容易過度內或外翻，誘發功能性扁平足或跟腱歪斜。

2. 適當的內側足弓支撐 鞋墊內緣應輕微隆起

小朋友的足弓本來有脂肪墊，而且處於發育中狀態，太高的足弓墊反而會令足底內在肌群變得懶惰，阻礙肌肉主動支撐。較為理想的設計是鞋墊內緣輕微隆起，穿上感覺被溫柔地托住，而非硬頂。如果小朋友已經出現輕微偏平足的情況，低度足弓支撐的可抽換式鞋墊也是一個不錯的選擇，令小朋友在換鞋時能確保足弓支撐一樣。

3. 前腳掌的空間需寬 但非空洞

腳趾在走路時會自然成扇形展開，所以鞋頭需要有足夠空間滿足腳趾的活動。鞋頭最寬處比腳最寬處多一點點。鞋頭厚度在按壓鞋面時應該可以感覺到腳趾活動。

4. 鞋底軟硬適中

若將鞋前1/3 向上彎折時應感到輕鬆彎折，這樣才能允許小朋友進行腳趾背屈。而後2/3應無法橫向扭轉或對折，這樣才能提供足夠穩定性。

5. 穿鞋和赤腳時的步態一致

另外也可以觀察一下小朋友在穿鞋和赤腳時的步態是否一致，如果穿鞋的情況下出現髖關節代償或外八字這些情況，則可能鞋子設計不適合小朋友。

評估孩子足弓發展5大方法

1. 觀察鞋底磨損

觀察小朋友的鞋底磨損是否有內外兩側不對稱的情況。

2. 看腳後跟 （阿基里斯腱的方向）

讓小朋友正常站立，家長可以從後方觀察。正常的情況下，阿基里斯腱筆直垂下，跟骨與小腿呈一直線。如果發現肌腱外翻，呈「八」字型，則跟骨向外側歪斜，通常代表足弓塌陷，可能有功能性扁平足，走路時內側重心過多。如果發現肌腱內翻，呈「V」字型，則跟骨向內側歪斜，可能與高足弓問題有關。

3. 看膝關節

下肢力線是連動的，足弓問題常常伴隨膝關節代償。如果發現小朋友超過3歲仍明顯有膝關節呈O型，可能跟足弓過高或內翻足有關。而若膝關節呈X型，則有可能跟扁平足有關。

4. 平衡感與絆倒頻率

如果出現常絆倒的情況，可能會因為足弓塌陷導致推進期力量分散，腳趾來不及離地有關。另外也可以測試一下小朋友單腳站立的能力，4歲的小朋友應該可以單腳站立3-5秒，而6歲的小朋友應該可以維持10秒以上。

5. 詢問小朋友的主觀感受

包括腳掌會不會在走路或跑步的時候特別容易酸，會不會覺得小腿緊緊的。甚至可以觀察小朋友有沒有逃避運動或跑跳，這可能是潛在疼痛或疲勞的表現。

3大方法強化足底肌群

如果小朋友已出現足底筋膜炎、扁平足等問題，家長可以讓小朋友做以下的動作，以強化足底肌群。

舒緩緊繃，拉伸小腿肌肉：

扁平足通常伴隨腓腸肌與比目魚肌緊縮，進而導致跟骨歪斜、加重足弓塌陷。拉長小腿可直接減輕足底筋膜的張力

啟動足核心：

赤腳坐著，腳平放地板。在不屈腳趾的前提下，將前腳掌內側向後跟拉，感覺足弓輕輕抬高，保持5-10秒，然後放鬆。注意腳趾不能抓地，腳跟不能離地。可以想像利用足弓吸起地上的一顆彈珠。

動態穩定性：

單腳平衡運動，鍛鍊腳踝穩定性。初級不扶牆數10秒，中級閉眼單腳站立。高級可以單腳跳格子。

但如果已經出現痛症，包括足底筋膜炎或者阿基里斯肌腱炎，則需要先尋求醫生或物理治療師診斷和評估，再由治療師決定是否能繼續運動，或是否需要配合足弓鞋墊。並再根據小朋友的狀況適配相關的居家運動。