洞洞鞋、雪靴別亂穿！物理治療師提醒久穿隨時影響小朋友足部健康

兒童足部發展｜主打方便輕巧的洞洞鞋及雪地靴在近數年的熱潮未曾減退，不過，此類鞋型缺乏足弓支撐和刺激，有機會影響小朋友的足部發展。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



洞洞鞋不宜用作日常行走、跑跳

洞洞鞋主打舒適方便，更推出一系列的鞋扣給予買家為鞋子進行個性化裝飾，旨在可以打造出一雙獨一無二的鞋。不過，註冊物理治療師吳倩儀Jadee則提醒，洞洞鞋只可作為沙灘或戲水等段時間專用鞋，但不宜當作日常行走、跑跳主要用鞋，長遠可能會出現扁平足、足底肌膜無力、爪狀趾等風險。

足弓發育受阻 增加扁平足風險

不過，由於洞洞鞋鞋底過軟，且缺乏足弓支撐，這樣會減少足底肌肉接受地面發作用力的刺激。小朋友本來在發育期間，腳掌會根據與地面的接觸，繼而刺激足底內在肌 (intrinsic foot muscle)的發育，令小朋友的足弓在大約4-6歲期間快速成型。長期穿這種洞洞鞋會抑制「足核心系統」發展，增加功能性扁平足的風險。

代償性肌肉失衡 足底肌膜無力

洞洞鞋的鞋頭普遍比較寬大，前腳掌的空間較大，這樣會迫使腳趾下彎抓住鞋子以防止滑脫，此舉可能會令小朋友過度使用小腿的腓骨長肌、脛骨後肌等長肌肉來穩定足部，反而抑制足底內在肌群收縮。這會形成「本末倒置」的神經肌肉控制模式，長期可能導致足底肌膜無力，和脛後肌腱過勞。

形成關節屈曲致爪狀趾

而穿著洞洞鞋會致腳趾出現持續的抓鞋動作，使屈趾長肌過度緊張，導致近端趾間關節屈曲，遠端趾間關節伸直，形成爪狀趾。若情況持續到骨骼成型期（約12-13歲後），可能會從功能性變為結構性，到時候就需要矯正鞋墊介入。

圖片來源：sportsortho.co.uk

厚底雪靴 增加絆倒或扭傷風險

近期同樣受追棒的「厚底雪地靴」，除了具有保暖功能，更有物理增高效果而爆紅。不過，厚底雪地靴會使足踝關節活動受限，引發代償步態。而厚底設計由於會提高足部重心，降低小朋友對地面的本體感覺。小朋友本來的平衡系統就尚未成熟，厚底會增加絆倒或踝內翻扭傷的風險。

足踝關節活動受限 引發代償步態

走路時，足踝關節需在足跟著地時背屈，並在腳尖離地時蹠屈。但雪地靴普遍鞋底硬和厚，加上鞋面偏高和硬，這樣會大幅限制這個活動範圍。小朋友為了完成走路，會產生代償動作：例如過早抬大腿（髖關節屈曲過多）、骨盆提步，或著足部過度外旋來越過鞋子到限制。長期穿著可能會導致小腿肌肉緊繃或無力，甚至影響膝和髖關節的力線發展。

缺乏足弓支撐和刺激

其次，由於過硬的鞋底會減少地面對足底的觸覺與壓力回饋，從而導致足底內在肌群缺乏刺激，無法正常鍛鍊。跟洞洞鞋一樣，鞋內幾乎沒有足弓承托設計，導致走路時足弓塌陷或直接「架空」，無法建立動態穩定。這與洞洞鞋「過軟」鞋底導致足底肌群不用力，結果都是足弓發育不良。

5大選購學行鞋貼士 鞋頭預留1cm

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1. 透氣舒適皮革材質

2. 至少距離鞋頭1cm

3. 避免夾腳與高足跟鞋

4. 高筒的保護力優於低筒

5. 鞋底材質要軟硬適中