春天濕氣重小朋友腸胃差易疲累　中醫推介三款春季食療湯水改善

撰文：媽媽投稿
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春三月，天氣漸暖、萬物重生，是陽氣舒展、升發的季節，養生亦以養陽為重。但春季濕氣偏重，濕性重墜、纏綿；加上小朋友發育未全，脾胃功能偏弱，無法化解外界濕氣，令體內陽氣難以升發，而出現「春睏」現象，以下介紹三款春季食療湯水適合6歲或以上小朋友飲用，每週1-2次，助脾陽、除濕氣，大人小孩都適合。
【撰文為註冊中醫師陳洛】
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冬菇雞湯
材料：雞肉1斤，鮮冬菇1/2兩，薑、蔥適量
煮法：將雞肉切塊、冬菇切片，洗淨後放入鍋中，加入適量清水及鹽，大火煮滾，水沸後轉中火煮至食材熟透即可。
功效：冬菇，味甘性平，能益胃腸、化痰理氣；雞肉，味甘性溫，能補虛暖胃，其中尤以烏雞補虛；生薑，味辛微溫，能溫脾胃、去痰濕。
韭菜豆芽湯
材料：韭菜2兩，黃豆芽4兩，薑適量
煮法：將韭菜切段、豆芽快炒，將所有食材放入鍋中，加入適量清水及鹽，中火煮至熟即可。
功效：韭菜，味辛甘性溫，具強肝腎、理氣導滯的作用；黃豆芽，味甘性涼，補氣養血；生薑，味辛微溫，能溫脾胃、去痰濕。
健脾去濕藥材湯
材料：淮山30克、茯苓40克、白朮30克、芡實15克，豬肉1斤
煮法：先用清水浸泡藥材15-20分鐘，將豬肉洗淨，放入鍋中，加入適量清水，大火煮滾，水沸後轉中火煮1小時即可。
功效：淮山，味甘性溫，益氣健脾、補中虛；茯苓，味甘性平，補脾益氣、利尿除濕；白朮，味甘苦性溫，補脾胃、利水袪濕豬肉味甘咸性平，能滋肝腎，充胃汁。
除食療外，早春時節，適宜晨起練功、散步、慢跑等輕量運動，有助激活體內陽氣。若發現身體症狀較重，如：食慾低下、大便黏爛、精神不振、行動力下降等，應適時求醫。
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以下介紹四款健脾胃的食療：
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