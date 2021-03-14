小朋友過度進補隨時導致性早熟！ 中醫推介四款食療提升腸胃功能

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-03-14 12:30

每個家長、每位長輩都希望小孩快高長大，阿嬤養的孩子更係幸福滿滿。不論新手家長還是經驗老道的長輩，都會擔心孩子「唔夠營養」，加上近年經濟起飛，家庭經濟收入較以往穩定，部份家長更會給孩子食補品，如冬蟲草、鹿茸、人參、燕窩、雪蛤膏、蜂王漿等，或維他命、礦物質等保充劑。但有無諗過，你地給予孩子既愛，分分鐘係害？ 【編按：作者為註冊中醫師陳洛】

小孩於發育階段，臟腑較成人嬌嫩，其中尤以脾胃功能相地較弱，而上述的補品多屬動物類，中醫稱之為血肉有情之品，能大補氣血，但同時亦較為滋膩，小孩的脾胃薄弱，進食補品容易導致消化不良，甚則對脾胃造成損害。

另一誤區，補品其實無法提高孩子的免疫力，反之可能會對身體造成各種禍害。

一般小孩，如非早產或患疾，日常只需進食新鮮食材，配合均衡飲食、多運動、常接觸陽光，就能夠保持健康穩定地成長。切勿因對孩子的溺愛而給予過多的零食獎勵，一來零食對脾胃有害而無益；二來孩子胃量較成人細，進食零食得到果腹後則不願進食正餐。至於體重過輕、過瘦的小孩，可於正餐中加入新鮮魚湯或肉湯，或以粳米煮粥，有助脾胃容易吸收，亦可將肉蒸煮後將肉汁混入餐食中，增加營養吸收。

以下介紹四款健脾胃的食療：

+ 3 + 3 + 3

脾胃功能好，從而提升消化和吸收能力，自然攝取到足夠營養。但假若小兒出現嚴重消瘦、面無光澤、毛發乾枯、精神萎靡或煩躁甚、飲食異常等症狀，即須立即求醫，此乃脾胃嚴重受損的一種慢性病，中醫稱之為「疳證」，成因大多數為飲食不節、餵養失當，導致脾胃受損，氣血津液皆耗傷。家長們若見此狀而不知，誤以為孩子營養不足而再給予進補，則令病情加重，日久可累及其他臟腑，引起其他併發症，甚或致命。

天下父母皆愛子，適度適宜的愛助孩子茁壯成長，過度溺愛或可成害。

註冊中醫師陳洛。（受訪者提供）

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