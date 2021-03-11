兒童袪濕湯水│春天濕度高易攰腸胃差　中醫教媽媽製作5款食療改善

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-11 07:00

踏入春季，天氣非常潮濕，平均濕度高達70%-90%，除了是腸病毒傳播高峰期之外，小朋友的皮膚亦容易出現痕癢，家長也會常常疲倦無力，註冊中醫師胡凱淋表示人體很容易受到天氣影響，潮濕容易令脾濕困重，她建議家長可在家中製作5款適合春季潮濕天氣用的食療，除了煲湯之外，也有粥及燉品，一星期可服用2-3次，適合大人小朋友。

天氣潮濕，身體各方面都會作出回應，胡凱淋中醫師表示「天人合一」看似很玄，但其實人體很容易受到天氣影響。她說：「天氣潮濕容易令脾濕困重，有層濕氣壓著人體，令人容易疲倦乏力。濕阻脾胃亦會令到胃口轉差，消化也會變差，更甚會見到大便變得稀爛黏糊。從上所述，易攰、皮膚痕癢都與天氣潮濕有一定關係。」

按圖即睇潮濕天氣身體常見之症狀：

由於脾胃差，胡醫師表示易令身體疼痛，亦有機會影響睡眠。「天氣潮濕令濕氣困逼壓著人體，以致睡眠質素變差，因而令身體不適，受壓力、煩惱、又或外間噪音所影響情緒緒，令人難以入睡。」

有小朋友在春天時候鼻水較多，胡醫師說：「這多與鼻敏感有關，因為春天天氣乍暖還寒，大人小朋友都容易在身體微微出汗後又吹風，噴嚏鼻水就緊接而來。」對於有些人在飲用袪濕湯水之後，出現肚痾症狀，胡醫師說：「人體通過三個渠道排濕，分別是皮膚出汗、小便、大便。飲完袪濕湯後大便稀爛肚瀉，代表身體濕氣由大便排出。」

按圖即睇中醫建議一週可飲一至兩次之湯水:

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按圖即睇6個吸濕除霉小法寶：

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按圖即睇未來一周相對濕度：

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