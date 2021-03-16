袪濕湯水│湯包爸爸教煲一周3款湯水　改善小朋友脾胃功能增抵抗力

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-16 21:00

喜歡吃生冷、過甜、過鹹、過辣或油膩等重口味食物、經常喝冷飲、吹冷氣、少運動量、夜瞓……通通都容易令體內累積濕氣，加上香港濕度高，更易造成脾胃虛寒、影響新陳代謝功能，排汗、大小便不暢，令「濕氣」積聚，湯包爸爸Adam即教大家煲一周袪濕湯，全家可以飲得。 攝影：龔嘉盛、 (部份照片由「家常例湯」提供)

近日最多家長向湯包爸爸Adam查詢關於大人小朋友袪濕湯水，他說：「一到春天，6成都係賣袪濕材料，香港濕氣重，加上飲食習慣鍾意凍野、坐得多又少運動，濕氣當然積聚體內不散，之後就好耐先煲一次湯或者飲杯涼茶，抵抗力一定弱。香港很多人都脾胃差，當中更有不少受濕疹困擾，每日私訊問濕疹的多不勝數，但要根治就不能懶，必需抽時間多煲幾個袪濕湯水，所以要定時定候做對身體好的事情。」

湯包爸爸Adam教大家煲3款怯濕湯水。(龔嘉盛攝)

Adam表示很多人在濕氣重時，半夜輾轉反則睡不安枕，起身口苦口乾又有口氣，大便亦多為黏在馬桶上，筋骨好似扯住扯住，這就是濕熱的症狀。他說：「『脾虛生濕』即脾臟負責轉化食物變能量，脾胃差即水不能化成氣，身體就會積聚『濕』。」Adam更有兩個建議就給大家，他說:「第一要戒凍飲，第二至少連服三次湯水，早、午、晚茶餘飯後喝一碗，早上喝碗熱湯，是脾胃最吸收的時間，效果特別顯著。」

對於一歲或以上的幼兒，Adam建議可以加入以下食材，令原屬寒涼的湯水變得溫和，他說:「本身三歲以下小朋友因為之純陽之體，身體內陽氣足，冇陰氣，會比較火盛，所以小朋友怕熱氣，易面紅、便秘，就是因為純陽之體，而袪濕湯是偏涼，春夏天要有較涼的湯才可以降火，新會陳皮可以令湯水變得溫和，1歲左右小朋友宜飲一小碗。」

Adam建議家長在煲袪濕湯水時，加入新會陳皮1個，可令屬寒的湯水更溫和，更適合年幼小朋友飲用，1歲小朋友建議飲用份量為一小碗。(龔嘉盛攝)

點圖即睇一周袪濕湯水：

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有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

(部份照片由「家常例湯」提供）

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另一誤區，補品其實無法提高孩子的免疫力，反之可能會對身體造成各種禍害。

以下介紹四款健脾胃的食療：

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按圖即睇潮濕天氣身體常見之症狀：

按圖即睇中醫建議一週可飲一至兩次之湯水:

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按圖即睇6個吸濕除霉小法寶：

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