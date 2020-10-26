老公湊仔總是災難？不懂襯衫、忘記班號是他太笨還是根本不上心…

大熱天讓小孩穿長袖衣服、不記得小孩唸哪一班、上廁所總是以小時計算…… 老公是在想甚麼？我想得到的，他為甚麼想不到？男女想法與行為模式竟有那麼大的差異！

爸爸、媽媽想法究竟有何不同？（點擊下圖了解！）

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以下這4種老公的神奇事蹟，你也覺得很熟悉嗎？

情境1. 幫小孩穿搭超怪異

請老公幫小孩穿衣服，大熱天卻拿出長袖衣服；換完尿布，外褲卻包進包屁衣裏……

情境2. 進廁所如同掉進黑洞

老公只要關上廁所門，至少需要一小時或更久的時間才會出來……

情境3. 選擇性聽話，無法自動聯想

請老公整理媽媽包、帶孩子出門，但他就只帶了孩子出門……

情境4. 記不得生活軌跡

總是搞不清楚老婆的身分證號碼、小孩現在幾年級、哪一班、座號幾號……

為甚麼男人和女人想法不同？

生理演化上的不同

台灣台北市立聯合松德院區心理科臨床心理師臧翊真表示，從人類的祖先開始，男性是被賦予競爭、向外探索、狩獵等工作，所以在演化上，男性大腦的思考模式是「目的導向」，為了完成一個目的而做一件事，也擁有向外冒險、向外探索的本能，因此大部分的男生是比較理性的，以思考解決問題為導向。

女性則在古代社會的主要工作是繁衍、育兒、種菜與採果等，是做比較溫和的工作、扮演維持家庭生活穩定的角色。所以在演化上，女性是「照顧別人」的角色，比較重視人與人之間互動的感受與情感的交流，期待人際關係的緊密、想要與另一半有親密的感覺，這些感受能轉化為足以面對處理生活上困境的動力。

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社會期待的不同

從前社會上的氛圍是「男主外，女主內」，現在不少家庭仍是如此。老公在外賺錢，老婆在家照顧小孩，社會通常期待男生有較好的事業發展，不認為「男生只要當家管就好」；女生則是在生下小孩以後，常被賦予「要照顧小孩」的期待，而且刻板印象也覺得「女生比較會照顧小孩」。

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老公育兒詭異情境的可能原因

．幫小孩穿搭超怪異、不記得小孩哪一班

這兩個情境可以歸結為同一個問題。我們應該先思考「為甚麼媽媽期待老公要把小孩的衣服搭配得宜、掌握小孩在學校的細節？只有做好這些事，才是關心小孩嗎？」老公的長處可能不是在這部分，但是是媽媽希望老公這樣做，老公沒做到時，媽媽就有所怨言，但這其實是「家庭分工」的問題。

在組成家庭時，我們常常不自覺的會將「對男女分工的刻板印象」與「沿襲父母的做法」這樣的觀念帶入新家庭，而少有主動且明確的先訂好家庭分工。媽媽懷胎10個月、加上母愛天性，常常自動承接了照顧小孩的責任，所以爸爸可能不是不在意這些事，而是因為他的刻板印象直覺「老婆做這些事，做得比我好」或是沒有足夠機會練習照顧小孩，再加上研究也顯示「爸爸適合陪伴小孩玩耍與探索」，爸爸在社會性上，原本就是比較向外發展的角色，因此對小孩的衣服穿搭、知道小孩座號等事情較不在行，或是並沒有在後天多加學習。

．老公上廁所上超久

如果老公都會上很久的廁所，有可能是因為男生是「問題解決導向的理性思考者」，因為當他聽到小孩在哭、老婆在抱怨，這些情況會使他無法專心思考想解決的問題，加上男生通常比較重視擁有個人的空間，所以會使他延長待在廁所裏的時間，暫時不想被打擾。

．聽話只聽一半且無法聯想

相較於女生比較重視情感連結的需求，可以同時快速切換許多想法與感受，大部分男生「一次只能做一件事、考慮一件事，無法同時接收太多情感上的訊息」。老婆如果一次跟老公說太多話，老公可能無法一次專注在那麼多件事情上，會回到「解決問題的思考模式」，認為老婆跟他說這些「是要獲得一個解決的辦法」，那他就只要解決那個問題就好。

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理解想法的不同，取得平衡點

男女的思考邏輯和想法天生就不同，甚至有時候無關乎男女，兩個人在一起本來就有很多不同的地方，建議找彼此有空的時間，說出自己的感覺與想法，盡量不要在討論過程中指責對方，也要嘗試去探索對方的期待與想法，例如可以問：「你是怎麼想的？你在哪些部分上遇到困難？」再加以討論兩個人都能接受的折衷做法。

如果老婆希望老公能專心聽自己說話，可以等他先把手上的事情處理完，或是兩人約好一個「傾聽時刻」，例如每天睡前半小時、或是兩人一起洗碗時…等，也可以跟老公說「我只是想要抒發情緒、希望你關心我，而不一定是要獲得解答」。建議媽媽先思考自己「期待老公做甚麼」，再跟老公溝通；老公也可以說出自己無法做到或有困難的地方（例如不會穿搭），兩人各退一步，取得一個平衡點。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】