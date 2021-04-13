中醫提醒慎吃5款健康食物　兒童進食過量可致腹或急性腎衰竭

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-13 07:00

家長在為小朋友選擇食物時，都會以健康有益的食材為首要考慮因素，很多被公認為健康的食物，如藍莓、豆腐、核桃等都成為家長界受歡迎食物，但註冊中醫師陳洛表示由於小兒脾常不足，兼無法自節飲食，若父母自以為有益就無限制地給予小孩進食上述的食物，則容易損傷小兒脾胃，脾胃一旦受損，小兒自身難以修復，當中有5款值得家長留意食物。 (部分圖片由受訪者提供)

朱古力、雪糕、薯片等這些零食不宜多吃就眾所週知，但原來有些健康有益的食物，小朋友進食過多亦會對他們的身體做成傷害。陳醫師說：「由於小兒腎常虛，腎功能較成人弱，父母若過量給予香蕉、奇異果、楊桃等會加重腎臟負荷的食品，或會導致小兒腎病，嚴重者可致急性腎衰竭。」

「均衡飲食」除了食物的營養質素外，陳醫師認為份量亦應注意適量有度，小孩才能健康成長。她說:「少吃多滋味，多吃壞肚皮，近年非常流行給小孩吃藍莓，雖含花青素，有助鞏固視力，並能增強記憶力，而且小顆粒，味道甜甜的，小孩都甚為喜愛。但體虛、脾弱兒注意過食藍莓可引起腹瀉，所以家長要注意。」

點圖即睇5款常見食物進食宜忌：

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陳洛 註冊中醫師 催眠治療師

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點圖即睇10款時下受小學生歡迎零食，以100克份量計算其含糖／含鈉量：

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營養師不建議的5款零食：

李杏榆表示家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。

營養師建議的5款零食：

營養師建議家長準備零食給小朋友時，可考慮以下9個注意事項: