兒童睡眠｜早睡早起唔單止精神好　專家：孩子按時睡覺成績更優異

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-12 21:00

很多人都知道「早睡早起精神好」，但原來早睡早起除了能夠讓精神變好，更能夠讓孩子成績變好！美國有研究發現，每日準時睡覺的小朋友在語言、閱讀和數學等方面更加優異，其中早睡覺的孩子成績更優異。

美國國際斯坦福研究所一項研究調查了500名兒童，發現每日在指定時間睡覺的小朋友，在語言、閱讀和數學等方面並應會比較優異，而愈早睡覺的小朋友大多在育指標的得分更高，成績亦會更優異。

根據美國睡眠醫學學會的數據，學齡前兒童每晚應至少睡11個小時。研究發現，小朋友睡眠時間少於建議的時間，語言、閱讀和數學等方面得分會比較少，睡眠不足會對小朋友的發展和學業造成負面影響。

按圖即睇小朋友睡眠時長標準：

負責研究的Erika Gaylor博士建議，父母應該在指定時間讓孩子上床睡覺，並可以透過在睡前與孩子互動，例如閱讀或講故事，來協助孩子準時入睡，並獲得充足的睡眠。

按圖即睇培養孩子穩定作息的方法：

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研究來源：Study Links Regular Bedtimes to Better Language, Reading and Math Skills in Preschool Children