認多少字、學多少課本知識　真的能讓孩子幸福嗎？｜失敗媽媽

撰文： 失敗媽媽 最後更新日期： 2021-04-24 17:30

什麼是香港孩子現今世代必須學的知識？真的是中英數早早認字和識寫字？一定要學識其中一樣樂器和一定要精於一樣運動？現在很流行的STEM教學，如果我家孩子不報名，也是定必落後於人嗎？懂得理財和做生意非常重要嗎？世界大亂，孩子是否一定要知道如何保育地球和明哲保身？

我不能代所有家庭回答，什麼是必須學，什麼是沒有接觸也沒有關係。就我們的家庭來說，因為陳皮是完全自主學習，我們在看重的是他身心靈健康、生活認真負責的態度。因為看重這些範疇，我們自小就非常重視和他討論很多人生意義的話題，不必認同父母每一件事的看法，讓他參與很多家務和社會事務，讓他知道決定每件事行為後面有的後果，多多讓他接觸大自然和怎樣對自己身體健康負責，爸爸媽媽熱愛追求知識和閱讀也不知不覺感染了我們的孩子。

而實際上他小時候記懂多少種動物和食材知識、理解多少科學概念、學懂煮多少道菜、算術心算有多快、究竟閱讀到第幾本書才認得多少字，我沒有特別去考究，對於我來說只是因為他有興趣和生活上認為有需要知道，才一起陪他學習。

未來的社會我根本無法想像他如何去面對，現今亦不再是知識型社會，因此就算這個時候在他朋友同輩中，他發現他是唯一一個不認識某一個領域的知識，我也完全不擔心。除了成為一個誠實正直、懂得自學找資料、有解決問題能力、有夢想有溫度的人，他是否想讀大學？他會做生意嗎？他未來的工作安全嗎？我沒有能力替他擔憂。但是我相信在這樣的環境培育出來的孩子，他有足夠的堅韌度去承擔自己人生每個決定，而不是家長為他安排後，他被動地接收和服從，到了某一天我們沒有能力時，他才發現自己無法為自己的人生負責任。

未來是個怎樣的世界？寫字這個技能真的有過去那麼重要嗎？當在互聯網已經可以免費獲取大量大學學位知識時，大學學位的用途還剩下多少？當人工智能佔據社會運作越來越多的功能時，我們現在為孩子不斷塞滿他時間表的學術班和知識輸入，又剩下有多少用途？新一代的世界危機，究竟需要孩子什麼樣的智慧去面對和解決？這是我們現在十年如一日的教科書知識能解決嗎？再聰明再厲害再博學的孩子，如果不能堅守善良和關顧弱勢的需要，他的人生會快樂嗎？他會是一個幸福的人嗎？

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