教孩子以正面的態度建立好品格　字母JKL學習喜樂、恩慈、仁愛

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-16 17:30

「以德為成人之本，以智為成才之源」，想成為品學兼優的人，品格教育的重要性毋庸置疑。每段人生的「希望工程」都說易行難，讓我把人生以航海作比喻，人生路要正確地走，就如航海一樣，需要舵手掌舵，改變或保持航行方向，同時越早控制及找出理想方向和航線，再加上舵手努力，船就越能順利到達目的地。 【作者為香港中華基督教青年會程序幹事盧國昌】

培養品格就是「掌舵」的重要部份，影響著人生的發展方向。今期讓我們從「三」字出發，談談「三」字如何跟品格培養有著微妙的關係，同時介紹三個很重要的品格: J- Joyfulness「喜樂」， K-Kindness「恩慈」，以及L-Love「仁愛」

何時培養品格？-「三」歲定八十

俗語有云「三歲定八十」、「七歲看終生」，現代心理學的研究都有類似的結論: 人的性格定型就在兒童的三歲至七歲間，這與人腦的生長發育有關。嬰兒出生後腦部和神經系統迅速發展，三歲時大腦的重量大約是成人的70%，到了七歲時大腦重量已發育到約90%，但隨後的發育會變慢 。

1980年一項研究以英國倫敦當地一千名3歲兒童為研究對象，為他們3歲及23年後長大成人的言行性格進行追蹤調查，結果發現這些研究對象3歲時的言行竟然可以令研究員準確地預計到他們23年後26歲的性格，可見「三歲定八十」所言非虛。

兒童時期，求知慾旺盛，對事物充滿好奇，是觀察力、記憶力和想像力急速發展的黃金時期，亦是建立個性和培養良好品格的最佳時機。更重要的是，培養好品格是一輩子的學習和努力，當兒童時學習自控和探索的方向正確，再加上努力自我提升，邁向成功自然事半功倍。

培養甚麼品格？-「三」口立品

品格的「品」字挺有意思。三個口字組成了「品」字，代表著三扇通道:通往自己的心窗、通往別人的心窗，以及通往環境的心窗。窗外的景物是怎樣，是晴是雨都未能預料，而品格建立正正是打開這三扇心窗的不二法門。

讓我們學習怎樣和自己相處、怎樣和別人相處，以及怎樣和環境相處。藉著窗口外不斷變化的互動，漸漸學習管理情緒，以正面的態度建立好品格。更重要的是，三個「口」字需要大小均等才可組合成一個工整的「品」字。這道理用於我們的品格上亦如是，待人處事時對自己、對別人及環境，三方都要取得平衡，任何一方的「口」字過大或缺少，「正」品就會變成了「歪」品。

怎樣培養品格？-「三」字基本法則

「三三不盡」出自《易經》，具有生生不息的涵義。在我們所接觸的人、物、事往往都是由三方面作起始，舉例說：爸爸和媽媽一起才有我;顏色由藍、綠、紅三原色所組成;時間由過去、現在、將來所發展;事情發生都有其原因、經過和結果。所以筆者教導小孩子從「三」字基本法則出發接觸和探索事物，讓他們跳出自我單一中心點，在探索學習時思維更立體。

舉個簡單的例子，小朋友學「FAMILY」一字，我們可以教導他「Father And Mother I Love You」，正向引導他學習「爸爸、媽媽和我」三者以愛去築起了家。筆者還記得孩子幼小時到玩具店買玩具，他只會選自己最喜歡的，後來孩子漸漸地被薰陶;到現在買玩具，孩子會按自己的喜好之餘，也會想想爸媽是否能夠負擔，還會想想家中是否有足夠空間存放新玩具。孩子成長了，變得懂得關顧自己、別人和環境。更重要的是，活用「三」字基本法則，靈活變通，不再死背爛讀，孩子往後的學習將漸漸變得更容易、更廣闊和更深入。

喜樂、恩慈、仁愛

三個品格J- Joyfulness「喜樂」， K-Kindness「恩慈」，以及L-Love「仁愛」，家長引導孩子自小培養，希望由此「三三不盡」，為孩子帶來更多的正面改變。

J代表Joyfulness「喜樂」是指對現在的生活感到滿足，懂得「節制」，有衣有食就當知足；而且充滿盼望，即使遇到困難也會「忍耐」，相信困境總會過去。

K代表Kindness「恩慈」是用「溫柔」的語氣說話；而且待人「信實」，樂於幫忙和體貼別人的感受。

L代表Love「仁愛」是對待所有人、動物和環境「良善」；而且關心和幫忙，與別人「和平」相處。

「喜樂」、「恩慈」，以及「仁愛」是基督教聖靈九果子之一，亦是重要的品格。孩子由學習J,K,L開始，再透過個人品格的三個窗口: 自己的心窗、通往別人的心窗，以及通往環境的心窗去走出自己美好的人生。

總括而言，培養品格是我們成長中生活的部份，雖然人生即使不好好掌舵，也會隨波逐流地前進，但透過正向的品格教育更能幫助我們成長。讓我們從今天起把握培養品格的黃金期，活用「三」字基本法則，與孩子一起尋找發展方向，引導和協助他們邁向成功而努力吧。

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