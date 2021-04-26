黎姿蔡少芬李嘉欣年過40仍有少女味　揭9位星媽凍齡秘訣

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-26 17:30

娛樂圈有不少凍齡星媽，樣貌就像吃下防腐劑般，和少女時期毫無分別！早前「大美人」李嘉欣與黎姿（黎珈而）相聚，合照中二人的樣貌仍保養得宜，依然保持凍齡，絲毫看不出真實年齡！今次向大家分享40歲以上星媽的凍齡貼士，媽媽們必學！

李嘉欣 50歲

「大美人」李嘉欣原來已經50歲，但李嘉欣與黎姿（黎珈而）的合照中完全看不出年紀，簡直有如凍齡般。李嘉欣曾透露從小開始護膚，在25歲便開始選擇抗老、美白成份的護膚品，亦會定期敷面膜，著重臉部保濕。除此之外，李嘉欣每週至少有一日會完全不護膚、化妝，讓皮膚休息。另外，李嘉欣非常重視運動，亦會經常吃水果和蔬菜。

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黎姿 49歲

現年49歲的黎姿（現名：黎珈而）是三孩之母，雖然邁向50歲，但黎姿樣貌依然保持與當年出道時相近。黎姿曾經分享她的美容貼士，她表示對於女士來說早餐非常重要，另外亦必須每日喝水，份量是「能喝多少就多少」，並指出一定要是溫水，因為女生喝凍水會水腫。另外，黎姿亦會練習瑜伽，並間中行山和健身，保持運動習慣。

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蔡少芬 47歲

蔡少芬身為三孩之母，如今已經47歲。蔡少芬曾表示會非常著重防曬，除了會塗防曬之外，也會附帶其他防曬工具，例如遮陽帽、長袖防曬衣或用雨傘擋太陽等，避免光老化。另外，蔡少芬亦習慣兩款不同護膚品間隔著用，亦會定期到美容院做facial。

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張栢芝 40歲

現年40歲的張栢芝早前分享用凡士林護膚的方法，只見她用木棒將凡士林厚敷在臉上。張栢芝表示，起床後用先用平常用開的乳液塗抹全臉，然後將凡士林厚敷在臉上（包括嘴唇），再用大片的化妝棉濕水後貼在面頰及額頭，再用化妝水噴在化妝棉上，濕敷10至20分鐘。栢芝分享指出這個護膚方法可以讓皮膚在素顏情況下都可以保持亮麗。

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謝安琪 44歲

謝安琪身為兩孩之母，踏入44歲樣子依然非常年輕。謝安琪曾經分享自己的護膚心得，她指出最重要的是身體不能缺水，因為若然身體水分不足，身體機能便會減慢，體內毒素難以排走，便會形成水腫，皮膚亦會變得乾燥暗啞，因此謝安琪每日都會喝超過兩公升溫水。謝安琪亦曾透露自己容易皮膚敏感，但當敏感發作時會讓皮膚休息，不亂塗抹護膚品，而是敷上蘆薈舒緩敏感症狀。另外，謝安琪亦會每一星期兩至三次為唇部用天然砂糖，加一些橄欖油作磨砂去角質死皮。

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陳慧琳 48歲

現年48歲的陳慧琳雖然貴為兩孩之母，不過依然保持高挑纖瘦身形，她透露秘訣是多喝水，而且她會在水中加入自己喜歡的水果，如士多啤梨、藍莓、檸檬、薄荷葉等自製水果美顏水，除了味道更加好，亦能夠有助排毒、美白。除此之外，陳慧琳亦表明睡眠係最好「護膚品」，因為睡得不好，整個人便會無晒精神，所以睡眠非常重要。另外，陳慧琳每日早晚都要做足護膚步驟，包括卸妝、洗臉、爽膚和潤膚。

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鄺文珣 46歲

育有2子1女的鄺文珣現年46歲，身為三孩之母，鄺文珣的樣子絲毫沒有老態， 甚至看起來像個20多歲的少女！鄺文珣曾在訪問中提及自己不會經常做美容，只會做一些基本補濕護膚程序，其中她的秘訣就是會在塗面霜時都會加入3滴堅果油用作補水。另外，她亦會經常喝奶類製品補鈣，以及多食魚類，不但能夠防止膠原蛋白流失，亦能防止皺紋或皮膚下垂，令皮膚保持白滑！

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郭可盈 51歲

現年51歲的郭可盈亦是娛樂圈有名的凍齡星媽，早年誕下囡囡後便漸漸淡出幕前相夫教子，不過美貌依然，與多年前的劇照相比，郭可盈的美貌根本沒有大改變！郭可盈曾表示自己非常注重保濕，每日都會喝大量水為身體補充水分。另外，郭可盈亦很注重肌膚清潔，除了每日做足卸妝步驟，亦會經常做深層清潔去除毛孔的污垢。郭可盈亦很關注飲食，她不但不吃油炸及零食，更會盡量少吃甜品，避免油及糖分會致肥及對身體不佳。

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陳茵媺 40歲

三孩之母陳茵媺轉眼已經40歲，不過她的樣子和當年選港姐時非常相近。Amiee堅持使用無添加成分的護膚品，以保持皮膚嫩滑。另外，平常她都會盡量選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖，不過懷孕期間就會為了胎兒健康而吃肉類。