星二代兄弟姊妹｜葉翠翠三子齊用腳踩爸爸　謝安琪細女愛模仿哥哥

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-04-19 15:13

不少媽媽都會希望能夠生兩個以上的小朋友,希望仔女「有個伴」,在父母忙碌時姐姐/哥哥可以擔當父母角色,照顧弟妹。不少星二代兄弟姊妹關係都非常好,例如謝安琪的囡囡就覺得哥哥好叻,經常模仿哥哥所有一舉一動,亦有些兄弟姊妹會有爭執,就如陳茵媺的三個仔女在隔空為爸爸慶生時,因爭位而起爭執。

謝安琪囡囡張靖以哥哥為榜樣

謝安琪早前貼文表示,囡囡張靖(Kaka Ball)「好愛哥哥」,因為Kaka Ball「覺得哥哥好叻,好鍾意同哥哥玩,買乜嘢食乜嘢都要預哥哥一份,仲好鍾意模仿哥哥所有一舉一動。」,謝安琪笑言,「通常哥哥同妹妹講咗啲"有趣嘅嘢",第二朝早餐我就會原原整整咁足本聽返😀。咁樣其實係有好處嘅,就係我好容易就可以知道,哥哥同妹妹講過啲乜嘢😏。但係亦都有唔好處嘅,就係有啲時候妹妹似乎唔知道自己講緊啲乜嘢。」。謝安琪亦向哥哥喊話「哥哥我信任你,我知道你好錫妹妹,你係一個好用心好溫柔嘅哥哥💕,要一直咁樣兩兄妹相親相愛,知道嗎☺️」

+ 20 + 20 + 20

陳茵媺 三兄妹爭位見爸爸

陳豪在農曆新年後不久已到內拍攝劇集《白色強人II》,與家人分隔兩地,老婆陳茵媺不時在IG貼出爸爸與兒子隔空互動,更多次表示掛住老公。昨日(16日)為陳豪生日,一家人未能一起慶祝,三兄妹也只能隔空為爸爸送上祝福,陳豪媽媽亦與新抱及孫兒一起唱生日歌,三兄妹由準備埋位時已起爭執,由戴生日帽到爭位坐已不停有拗撬,嫲嫲亦未能阻止,三人的互動相當搞笑,爸爸陳豪將影片貼上IG,媽媽也忍不住笑指:「whahahahaha a zoo, that's all I'm going to say. whahahhahaha! 😍😍」

+ 24 + 24 + 24

葉翠翠 三子齊用腳踩爸爸

葉翠翠三個兒子則一起用腳踩爸爸,只見爸爸用手擋著臉,看起來非常開心。葉翠翠表示「呢個情景日日都見到...」,三兄弟感情亦非常好,葉翠翠的兩個大仔會和弟弟一起換「三王子好快識同哥哥玩喇❤️❤️現在成日當Bb 係玩具,要抱抱Bb,抱抱Bb 咁😅😅」

+ 19 + 19 + 19

按圖即睇更多好感情星二代兄弟姊妹:

+ 10 + 10 + 10

相關文章:楊茜堯囡囡小珍珠1歲生日 眼大大似爸爸 網民大讚:好靚女!