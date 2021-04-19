星二代兄弟姊妹｜葉翠翠三子齊用腳踩爸爸　謝安琪細女愛模仿哥哥

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-19 15:13

不少媽媽都會希望能夠生兩個以上的小朋友，希望仔女「有個伴」，在父母忙碌時姐姐／哥哥可以擔當父母角色，照顧弟妹。不少星二代兄弟姊妹關係都非常好，例如謝安琪的囡囡就覺得哥哥好叻，經常模仿哥哥所有一舉一動，亦有些兄弟姊妹會有爭執，就如陳茵媺的三個仔女在隔空為爸爸慶生時，因爭位而起爭執。

謝安琪囡囡張靖以哥哥為榜樣

謝安琪早前貼文表示，囡囡張靖（Kaka Ball）「好愛哥哥」，因為Kaka Ball「覺得哥哥好叻，好鍾意同哥哥玩，買乜嘢食乜嘢都要預哥哥一份，仲好鍾意模仿哥哥所有一舉一動。」，謝安琪笑言，「通常哥哥同妹妹講咗啲＂有趣嘅嘢＂，第二朝早餐我就會原原整整咁足本聽返😀。咁樣其實係有好處嘅，就係我好容易就可以知道，哥哥同妹妹講過啲乜嘢😏。但係亦都有唔好處嘅，就係有啲時候妹妹似乎唔知道自己講緊啲乜嘢。」。謝安琪亦向哥哥喊話「哥哥我信任你，我知道你好錫妹妹，你係一個好用心好溫柔嘅哥哥💕，要一直咁樣兩兄妹相親相愛，知道嗎☺️」

+ 20 + 20 + 20

陳茵媺 三兄妹爭位見爸爸

陳豪在農曆新年後不久已到內拍攝劇集《白色強人II》，與家人分隔兩地，老婆陳茵媺不時在IG貼出爸爸與兒子隔空互動，更多次表示掛住老公。昨日（16日）為陳豪生日，一家人未能一起慶祝，三兄妹也只能隔空為爸爸送上祝福，陳豪媽媽亦與新抱及孫兒一起唱生日歌，三兄妹由準備埋位時已起爭執，由戴生日帽到爭位坐已不停有拗撬，嫲嫲亦未能阻止，三人的互動相當搞笑，爸爸陳豪將影片貼上IG，媽媽也忍不住笑指：「whahahahaha a zoo, that's all I'm going to say. whahahhahaha! 😍😍」

+ 24 + 24 + 24

葉翠翠 三子齊用腳踩爸爸

葉翠翠三個兒子則一起用腳踩爸爸，只見爸爸用手擋著臉，看起來非常開心。葉翠翠表示「呢個情景日日都見到...」，三兄弟感情亦非常好，葉翠翠的兩個大仔會和弟弟一起換「三王子好快識同哥哥玩喇❤️❤️現在成日當Bb 係玩具，要抱抱Bb，抱抱Bb 咁😅😅」

+ 19 + 19 + 19

按圖即睇更多好感情星二代兄弟姊妹：

+ 10 + 10 + 10

相關文章：楊茜堯囡囡小珍珠1歲生日 眼大大似爸爸 網民大讚：好靚女！