十多位媽媽網上報日營活動疑被騙逾十萬　負責人曾涉多宗同類案件

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-27 18:55

臨近夏天，不少媽媽開始為子女安排暑期活動。網絡上有各式各樣的興趣班、日營、夏令營，不少興趣班負責人會將資料轉載於各大Facebook專頁吸引媽媽們為子女報名。有媽媽於Facebook專頁看到兩個日營活動，報名付全數後負責人卻不知所蹤。據悉，被同一個活動負責人所騙的媽媽一共有十多人，合共被騙去約十多萬元。

梁小姐向記者表示，因為疫情影響小朋友已經很久沒有「放電」，去年12月在Facebook《將軍澳各類興趣班分享專區》中看到「香港精英拓展訓練中心」（前名：香港勇者外展綜合訓練中心）推出兩個日營活動，於是報名參加，但付費後不久負責人已經沒有回覆。直至2月負責人才表示「剛剛隔離完，會退款」，但最後依然沒有退款，亦無法再找到這位負責人。港媽表示，除了自己，亦有十多名媽媽同樣受騙，涉及金額達十萬港元。

負責人涉多宗案件

據悉，「香港精英拓展訓練中心」（前名：香港勇者外展綜合訓練中心）於2019年3月開辦，其facebook專頁張貼大量活動單張及照片，包括過去舉辦活動的照片，資料顯示香港精英拓展訓練中心或香港勇者外展綜合訓練中心也沒有其公司註冊資料。

其聲稱舉辦的活動包括戶外歷奇、學習語文、功課班、音樂、體育、美勞、自能理力等等，幾乎每星期都有不同日營，並以不同的活動相片以作招徠。除了日營，更有不同日數的課程，例如長達10日的「暑期騎士訓練證書課程」及20日的「2021暑期全方位學習寄宿營」，收費高達$27,800。

記者發現負責人徐小姐於2018年曾訛稱以優惠價6,500元舉辦韓國遊學團，當時有4個家庭共12人報名參加，但徐小姐收取7.6萬元款項後便失蹤，遊學團亦沒有成行，其後徐小姐被捕並承認一項作出構成餌誘式廣告宣傳的營業行為罪，被判180小時社會服務令及須向事主賠償6.9萬元。

當時徐小姐求情時自言會誠心悔改。不過據知同年徐小姐又舉辦本地生態及觀星團，吸引5人繳付共約5萬元，其後取消活動並開出13張空頭支票作退款。最後徐小姐承認5項以欺騙手段逃避法律責任罪及1項欺詐罪，被判入獄5個月及須向6名事主賠償共逾5萬元，相隔3年再度用日營活動欺騙家長。

徐小姐在去年趁疫情期間，再次以日營活動招徠，並以同一電話號碼whatsapp聯絡，當時吸引不少媽媽報名及付款參加，梁小姐為其中一位媽媽，跟以往一樣，徐小姐在收款後並未能如期舉行活動，期間梁小姐及其他媽媽多次以whatsapp追問退款，對方以不同的藉口拖延，之後更失蹤，一班受害人已報警求助。

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消委會：或被界定為私人交易難以追討

記者就此事向消費者委員會查詢，發言人指消費者須留意服務或產品提供者的身分較難核實，加上在交易過程未必有單據記錄，有機會被界定為私人交易，倘出問題會較難追討。並認為消費者應審慎考慮是否透過此方式進行交易，比較理想的做法是要求商戶在交易過程中提供書面單據，清楚註明商戶身分、銷售的內容及服務範圍，以保障雙方利益。消委會提醒，課程主辦機構良莠不齊，部分銷售手法為人詬病，家長為子女報名參加訓練課程或興趣班時，可參考以下建議：

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