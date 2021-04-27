小朋友進食過量西瓜易嘔吐、腹瀉　注意勿與2種食物一起進食

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

天氣開始炎熱，西瓜是一家大細的消暑良品。西瓜味道甜美多汁，能夠為身體補充水分。不過，營養師提醒購買時應盡量購入完整的西瓜，而且盡快食用，否則容易滋生細菌。而註冊中醫師亦提醒，有2種食物不宜配西瓜食用。

按圖了解小朋友進食西瓜的注意事項：

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西瓜清甜多汁，適合一家人食用消暑。香港營養師學會認可營養師謝施敏（Kirby）指，西瓜含有多種營養素，包括維他命A、C、鉀質和茄紅素等，而且熱量不高、水分充足，能夠幫身體補充水分之餘，又能抗氧化和具有促進傷口癒合等的功效。

不過，近年有個案發生，內地一名婦人進食擺放雪櫃2日的西瓜後，出現發燒、畏寒，其後更兩眼發昏、雙腿乏力致無法走路，需即時送院治理。醫生檢查後指，該名婦人屬嚴重的細菌感染，細菌更從腸道滲入血液，嚴重者有機會觸發膿毒血症、感染性休克，並有生命危險。

營養師謝施敏亦提醒媽媽，購買西瓜時應選購完整的新鮮西瓜，盡量不要購買已切開的西瓜。而買回家後，吃不完的西瓜也應雪藏，並盡量在24小時內食完，因為西瓜的水分和糖分含量高，很容易滋生細菌。同時，建議要留意西瓜沒有變壞才可進食。

中醫：脾胃不健小朋友不宜多吃

西瓜雖然好吃，但註冊中醫師馬琦傑指，西瓜屬於寒性食物，如果小朋友的脾胃不壯健，不建議多吃，尤其雪凍後的西瓜，更會令脾胃受寒。而每次也不宜多吃，大約吃2至4塊就足夠。另外，西瓜有利尿作用，小朋友晚上吃得太多，也很容易尿床。西瓜除了要節制食用之外，最好也不要和羊肉或綠豆一起吃，以免引致腹瀉。

有些媽媽喜歡「物盡其用」，亦可以取用西瓜肉及外皮之間白色的「西瓜翠衣」煲湯，有消暑利濕、解渴除煩的功效。

按圖即睇水果儲存注意事項：

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