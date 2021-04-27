去年虐兒數字略跌　或因停課未被揭發　呢一區最多個案

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-27 21:00

日前5歲女童被親父和繼母虐殺的案件完成審判，令社會再次關注虐兒問題。社會福利處早前公布2020年虐兒數字，總數為940宗，比2019年逾1,000宗略跌。據統計數字，虐兒個案最主要的施虐者為父母，繼父母則排第4。而個案最多的是觀塘區。

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警方早前亦有召開記者會，表示今年首季接獲涉及虐兒的個案已比去年同期大增35%。而社會福利署在上星期公布2020年虐兒數字，總數為940字，比去年略跌。警方估計統計數字下跌是由於疫情影響下，學校停止面授，學生留在家中的時間增加，故很多個案未被揭發，兒童亦缺少求助的機會。據經驗，復課之後舉報數字會反彈，主要由受虐兒童的老師或社工被兒童主動告知而發現。

據社署的統計數字，受虐兒童主要受到身體的傷害，最主要的施虐者為父母親；其次是性侵犯和疏忽照顧，而施虐者亦包括沒有關係的人、朋輩和繼父母。最多個案在觀塘區發生，最少則在中西區。

部分個案是由受虐兒童主動告知老師或社工而被發現。（photo-ac）

單親母滯留內地3個月 8歲童被獨留家中

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲早前受訪時提及，虐兒的原因只能「靠估」，「有可能是公屋住戶多，普遍收入低，經濟令生活壓力大，影響家長情緒。當家長未能調適，便把壓力和情緒投射在育兒上，以打罵管教孩子」。雖然繼父母只排行施虐者總數統計的第4名，但她指出離異重組家庭屬虐兒的高危家庭組合，建議再婚家庭考慮找機構輔導，建立健康並可持續的家庭關係。

警方在23日的記者會上也指出，疫情期間，獨留兒童在家的個案不跌反升。其中最誇張是一名單親媽媽滯留內地3個月，託朋友照顧8歲兒子，可惜所託非人，被看更巡樓揭發男童被疏忽照顧。

曾有個案被轉介13次 受虐兒童仍未得支援

香港兒童權利委員會主席雷張慎佳在本月25日出席電視節目《講清講楚》分享，有虐兒個案曾被轉介13次，期間受虐兒童仍持續受到傷害，她認為專業人士的介入需要及時和適切。

她又表示，本港防止虐待兒童委員會已通過保護兒童免受虐待的指引，而且內容非常詳細，但指引在鼓勵教育和支援方面均不足，令部分醫護、教師和社工等專業人士不了解內容，而且本地投入資源亦較少，期望未來能有更多關注。

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